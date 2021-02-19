الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع بدعم نتائج أعمال قوية وبيانات إيجابية

ارتفعت أسهم منطقة اليورو، اليوم الجمعة، مسجلة ثالث مكسب أسبوعي على التوالي، إذ أظهرت بيانات قفزة في نشاط المصانع في فبراير إلى قمة ثلاث سنوات، في حين دعمت نتائج أعمال فصلية إيجابية الثقة في التعافي الاقتصادي الأوسع نطاقا.فقد صعد مؤشر منطقة اليورو 0.9 بالمئة، فيما أثارت نتائج أعمال قوية من شركات مثل أكسيونا وهيرميس بعض التفاؤل حيال التعافي الاقتصادي في نهاية المطاف.وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة، إذ بلغ نشاط المصانع في المنطقة قمة ثلاث سنوات بدعم قوة الطلب داخل المنطقة وخارجها على البضائع المصنعة.لكن المكاسب الأسبوعية لستوكس 600 جاءت طفيفة، إذ نزل في الجلسات الثلاث الأخيرة في ظل تنامي مخاوف المستثمرين حيال ارتفاع التضخم وعدم انتظام توزيع اللقاحات.وانتعش ستوكس 600 بأكثر من خمسين بالمئة منذ انهياره إلى قاع عدة سنوات في مارس 2020، وذلك في ظل آمال في انتعاش اقتصادي عالمي هذا العام ترفع الطلب على قطاعات مثل الطاقة والتعدين والبنوك والسلع الصناعية.وجاء أداء المؤشر فاينانشيال تايمز 100 في لندن متخلفا عن باقي بورصات المنطقة اليوم بسبب هبوط في مبيعات التجزئة في يناير، ومع زيادة الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوياته مقابل الدولار في ثلاث سنوات.