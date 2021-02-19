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الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سياسيون ليبيون: زيارة الدبيبة إلى القاهرة تدشن عصرًا جديدًا

الجمعة 19/فبراير/2021 - 07:26 م
زيارة الدبيبة إلى
زيارة الدبيبة إلى القاهرة
عبير سليم
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قال عدد من الخبراء والمحللين السياسيين الليبيين إن زيارة رئيس الوزراء الليبى الجديد، عبدالحميد الدبيبة، إلى القاهرة ولقاءه الرئيس عبدالفتاح السيسى، يحملان عددًا من الرسائل المهمة محليًا وإقليميًا ودوليًا، مفادها أن مصر هى بوابة الاستقرار لليبيا والداعم الأول لها، خاصة بعدما اختارها رئيس المجلس الرئاسى الجديد محمد المنفى أيضًا لتكون أولى زياراته الخارجية.
وقال على التكبالى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب الليبى، إن اختيار «الدبيبة» القاهرة لتكون أولى محطاته الخارجية يستهدف الحصول على تأييد الشعب الليبى، وإرادته، فى تحجيم التواجد التركى فى ليبيا. وأضاف «التكبالى»: «الحكومة الجديدة ترى أن مصر مدخل أساسى لنجاحها فى الفترة المقبلة، خاصة أن الدعم العربى للحكومة الليبية الجديدة يمر عبر مصر أولًا، ومصر كانت سباقة من أجل وقف الحرب فى ليبيا، عبر إطلاقها (إعلان القاهرة)، الذى دعا إلى تقاسم السلطة والتوزيع العادل للثروات وإخراج المرتزقة من البلاد، وتعد القبلة الأولى لكل الليبيين، لذا تسارع الحكومة الجديدة والمجلس الرئاسى للحصول على تأييدها».
ورأى خالد الترجمان، المحلل السياسى الليبى، أن زيارة «الدبيبة» إلى القاهرة تحمل رسالة مهمة إلى القوى الدولية الداعمة للمجلس الرئاسى الجديد، مضمونها أن مصر دولة فاعلة ورئيسية فى استقرار ليبيا. ونقلت قناة «ليبيا ٢٤» عن «الترجمان» قوله، إن «استقرار ليبيا لن يبدأ إلا عبر القاهرة التى تعد المساند الرئيسى لليبيين طوال التاريخ، واللاعب الاستراتيجى والأساسى فى القضية الليبية، على كل المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية»، معربًا عن أمله فى استمرار التنسيق المشترك بين البلدين لتحقيق الاستقرار وبناء دولة ليبية قوية.
واعتبر محمد العمامى، الكاتب والمحلل السياسى الليبى، أن الزيارة خطوة ليبية فى الاتجاه الصحيح، مشيدًا بمواقف الرئيس المصرى الداعمة للاستقرار فى ليبيا، التى أكد فيها أن أمن مصر من أمن ليبيا، وأنها عمق استراتيجى لها.
وأشاد «العمامى»، فى تصريحات صحفية، بسعى السلطات الليبية الجديدة للاستفادة من الخبرات المصرية المتعددة، مشددًا على أن القاهرة يهمها استقرار وراحة ليبيا وشعبها، ولا تنتظر أى عائد من وراء ذلك. ونوه إلى أن مصر تولى اهتمامًا خاصًا بمسألة تأمين حدودها مع جارتها الغربية، ومنع تسلل الإرهابيين والمرتزقة إليها، مستدلًا على ذلك بتصريح الرئيس السيسى الذى أعلن فيه أن «سرت- الجفرة» خط أحمر، وهو التصريح الذى أدى إلى وقف القتال بين الأطراف الليبية عمليًا على الأرض، وفتح المجال أمام المتقاتلين للعودة إلى طاولة المحادثات واستئناف مسارات الحوار السياسى، ما انتهى بتشكيل السلطة التنفيذية الجديدة. وشدد على أن زيارة «الدبيبة» مصر أزعجت عددًا من الأطراف الخارجية، التى تدخلت فى ليبيا من أجل نهب ثرواتها الاقتصادية، داعيًا الدول الإقليمية إلى انتهاج الطريق المصرى فى التعاطى مع الشأن الليبى، والبحث عن التوافق وليس تغذية الصراع بالسلاح والمقاتلين الأجانب.
وعن توقيت زيارة «الدبيبة»، قال أحمد المهداوى، الباحث السياسى الليبى، إن الزيارة جاءت فى وقت مهم جدًا، فى ظل تزامنها مع استعداد مصر إعادة فتح سفارتها فى طرابلس، واصفًا رئيس الحكومة الجديد بأنه يتمتع بـ«حنكة سياسية» لاختياره القاهرة وجهته الأولى، حتى قبل حصول حكومته على الثقة من البرلمان الليبى، ما يشير إلى أن العلاقة مع مصر ستكون ممتازة، عكس ما كان عليه الوضع فى زمن حكومة «الوفاق» بقيادة فايز السراج. وأشاد «المهداوى» بالدور الكبير الذى لعبته مصر خلال سنوات الأزمة الليبية، وسعيها إلى توحيد الجيش الليبى، واستضافتها فى مدينة الغردقة اجتماعات المسارين العسكرى والدستورى، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس سعى مصر إلى استقرار ليبيا وحماية أمنهما القومى المشترك.
وسلط الهادى عبدالكريم، المحلل السياسى الليبى، الضوء على ما يحمله توقيت الزيارة من أهمية بالنسبة لحكومة «الدبيبة»، خاصة أنها تأتى فى الوقت الذى يواجه فيه رئيس الحكومة ضغوطًا من جماعة الإخوان فى الغرب الليبى، للإبقاء على مرشحها فتحى باشاغا، فى منصب وزير الداخلية، بينما تسعى ميليشيات أخرى فى طرابلس للضغط من أجل اختيار ممثليها فى عدد من الحقائب الوزارية، مضيفًا: «الزيارة تأتى فى إطار الحصول على تأييد القاهرة بخصوص بعض القرارات الخاصة بتشكيل الحكومة».
واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الحكومة الليبية الجديدة، عبدالحميد الدبيبة، أمس الأول، فى أول زيارة رسمية للأخير خارج ليبيا، وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، فى بيان، إن «الدبيبة» أعرب عن تشرفه بلقاء الرئيس السيسى، مُعربًا عن تقدير واعتزاز ليبيا بالجهود المصرية الصادقة والفعالة فى مختلف مسارات حل الأزمة الليبية خلال الفترة الماضية، ما نتج عنها تقريب وجهات النظر بين الليبيين وإنهاء حالة الانقسام، فضلًا عن دعم مصر للمؤسسات الليبية فى مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة. وعقب مغادرة «الدبيبة» القاهرة، وصل رئيس الحكومة الجديدة، إلى الشرق الليبى، وبحث مع رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، فى أول لقاء رسمى بينهما، تشكيل الحكومة المرتقبة.


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