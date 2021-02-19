4 مسلسلات «فى الأمان» قبل شهرين من حلول رمضان

أنهى عدد من صناع الدراما التليفزيونية تصوير أعمالهم الدرامية الجديدة، قبل شهرين كاملين من انطلاق الموسم الرمضانى، مع بدء البعض عملية المونتاج. وانتهى فريق عمل مسلسل «القاهرة- كابول» من التصوير قبل عدة أيام، ودخلت الحلقات إلى غرف المونتاج.أما الفنانة منى زكى فلم يعد متبقيًا لها سوى ٣ أيام تصوير فقط ضمن مشاهد مسلسلها الجديد «تقاطع طرق». ويوشك الفنان أحمد عز وطاقم عمل مسلسله الجديد «هجمة مرتدة» على الانتهاء من تصوير العمل، خلال الأيام القليلة المقبلة، ولم يعد متبقيًا سوى ٥ أيام تصوير فقط.ويقترب الفنان الكبير يحيى الفخرانى من الانتهاء تمامًا من تصوير حلقات مسلسله الجديد «نجيب زاهى زركش».