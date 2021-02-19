«لجنة كورونا»: لا تعديل على بروتوكول العلاج.. وحقق نسب شفاء عالية

أكد الدكتور محمد النادى، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس «كورونا» بوزارة الصحة والسكان، أن اللجنة لن تُجرى أى تعديل فى بروتوكول علاج الفيروس خلال الفترة الحالية، مشددًا على أن البروتوكول يتم التعامل به فى كل المستشفيات وحقق نسب شفاء مرتفعة.وقال «النادى»، لـ«الدستور»، إن هناك نية لتعديل عدد من النقاط فى بروتوكول العلاج عند التحديث الجديد، من بينها إمكانية إزالة الزنك وفيتامين سى، وبحث زيادة جرعة دواء «إيفرمكتن»، بالإضافة إلى الوقوف عن التوسع فى استخدام عقار «ريمديسيفير» من عدمه، مبينًا أن تلك النقاط ما زالت فى طور التساؤلات والدراسة حتى الآن، ولم يتم اتخاذ أى قرار من اللجنة العلمية بشأنها.وأشار إلى أن هناك بعض الأدوية الجديدة التى ظهرت مؤخرًا لعلاج حالات «كورونا» ويمكن إضافتها لبروتوكول العلاج، من بينها أدوية تستخدم لعلاج أمراض المناعة والروماتويد والالتهاب الروماتيزمى الحاد للمفاصل، مثل «بارستينب» الذى يُصنع داخل العديد من الشركات فى مصر، وحقق نتائج مرتفعة فى العديد من دول العالم عند استخدامه مع عقار «ريمديسيفير»، وهو تحت دراسة من اللجنة العلمية لفيروس «كورونا».ونوه إلى أن تعديل بروتوكول فيروس «كورونا» يتم كل ٣ أو ٤ أشهر، أو عند ظهور مستجدات أو أدوية جديدة تستدعى التعديل، كاشفًا عن أن البروتوكول العلاجى الحالى مر بـ٣ مراحل أو تعديلات، منذ مايو حتى نوفمبر ٢٠٢٠، وهو آخر بروتوكول محدث تم إصداره من اللجنة العلمية لمكافحة «كورونا».واعتبر أن «ريمديسيفير» هو أنسب العلاجات للحالات الحرجة والمتوسطة بالنسبة للأشخاص الذين لا يعانون أمراضًا أخرى، والأنسب فى الحالات البسيطة والمتوسطة لمن لديهم عوامل خطورة أخرى، مثل أصحاب الأمراض المزمنة أو المصابين بأمراض مناعية أو كبار السن.