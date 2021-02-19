رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«لجنة كورونا»: لا تعديل على بروتوكول العلاج.. وحقق نسب شفاء عالية

الجمعة 19/فبراير/2021 - 07:24 م
كورونا
كورونا
فاتن خديوى - سارة سعودى
طباعة

أكد الدكتور محمد النادى، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس «كورونا» بوزارة الصحة والسكان، أن اللجنة لن تُجرى أى تعديل فى بروتوكول علاج الفيروس خلال الفترة الحالية، مشددًا على أن البروتوكول يتم التعامل به فى كل المستشفيات وحقق نسب شفاء مرتفعة.
وقال «النادى»، لـ«الدستور»، إن هناك نية لتعديل عدد من النقاط فى بروتوكول العلاج عند التحديث الجديد، من بينها إمكانية إزالة الزنك وفيتامين سى، وبحث زيادة جرعة دواء «إيفرمكتن»، بالإضافة إلى الوقوف عن التوسع فى استخدام عقار «ريمديسيفير» من عدمه، مبينًا أن تلك النقاط ما زالت فى طور التساؤلات والدراسة حتى الآن، ولم يتم اتخاذ أى قرار من اللجنة العلمية بشأنها.
وأشار إلى أن هناك بعض الأدوية الجديدة التى ظهرت مؤخرًا لعلاج حالات «كورونا» ويمكن إضافتها لبروتوكول العلاج، من بينها أدوية تستخدم لعلاج أمراض المناعة والروماتويد والالتهاب الروماتيزمى الحاد للمفاصل، مثل «بارستينب» الذى يُصنع داخل العديد من الشركات فى مصر، وحقق نتائج مرتفعة فى العديد من دول العالم عند استخدامه مع عقار «ريمديسيفير»، وهو تحت دراسة من اللجنة العلمية لفيروس «كورونا».
ونوه إلى أن تعديل بروتوكول فيروس «كورونا» يتم كل ٣ أو ٤ أشهر، أو عند ظهور مستجدات أو أدوية جديدة تستدعى التعديل، كاشفًا عن أن البروتوكول العلاجى الحالى مر بـ٣ مراحل أو تعديلات، منذ مايو حتى نوفمبر ٢٠٢٠، وهو آخر بروتوكول محدث تم إصداره من اللجنة العلمية لمكافحة «كورونا».
واعتبر أن «ريمديسيفير» هو أنسب العلاجات للحالات الحرجة والمتوسطة بالنسبة للأشخاص الذين لا يعانون أمراضًا أخرى، والأنسب فى الحالات البسيطة والمتوسطة لمن لديهم عوامل خطورة أخرى، مثل أصحاب الأمراض المزمنة أو المصابين بأمراض مناعية أو كبار السن.


موضوعات متعلقة

أسعار بورصة الدواجن اليوم الخميس 18-2-2021

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة من موقع وزارة التضامن الاجتماعي

أمطار غزيرة ومتوسطة ورياح على مناطق متفرقة بالقاهرة والجيزة

حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 19-2-2021

الصور

image description

فصل التيار الكهربائي عن 43 منطقة بدمياط

image description

سقوط سيارة فى ترعة بدمياط

image description

وصول 23 معدة كنس وشفط الأتربة من الشوارع والميادين بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يوافق على إنشاء فرع لمكتبة مصر العامة بمنفلوط

image description

لكل واحدة حكاية.. وراء نظافة المترو عاملات يتحدين المطر (صور)

الأكثر قراءة

شديد البرودة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

آخر أخبار موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية 2021

جالاتا سراي: لا يحق للزمالك بيع مصطفي محمد لناد آخر

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة من موقع وزارة التضامن الاجتماعي

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

دراسة: الدول الغنية شهدت انخفاضًا أكبر في معدلات الإصابة بكورونا

موعد امتحانات الصف السادس الابتدائي 2021

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2021

موعد أول يوم رمضان 2021 فلكيًا

أيام زمان

«القصر طلب بيع سيارتها وألا تتشبه بالأميرات».. حكايات السيارات عند نجوم الفن

ليس هناك نص دينى يمنع تجسيد النبى على الشاشة.. أحد آراء الشيخ عبد الحميد بخيت

نجت من حادث طائرة ومن لوحة زيتية كادت تقتلها.. حكايات الحجاب في حياة سامية جمال

«القط الأسود سبب الحادث».. حكايات وأسرار مديحة يسري

مقالات الرأي
ماجد حبته
يسار فرنسا الإسلامى!
د.كريمة الحفناوى
فلسطين.. المصالحة والانتخابات
د.مينا بديع عبدالملك
طوبار.. العازف على أوتار القلوب «2-3»
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «6»
المزيد

الثقافة

النخبة تطرح كتاب «تحولات أنكيدو» للعراقي أحمد خلف

رشا الفوال وجمال فتحي بضيافة نادي أدب المنصورة

غدًا.. جاليري ضي يستضيف معرض «أبواق الملائكة» لـ آلاء نجم

«أبي تحت الشجرة» على مسرح السلام غدًا