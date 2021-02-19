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الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استمرار حملات النظافة وتمهيد شوارع ملوي بالمنيا (صور)

الجمعة 19/فبراير/2021 - 08:03 م
استمرار حملات النظافة
استمرار حملات النظافة
المنيا ـ على حسين
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كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى جنوب محافظة المنيا، من حملات النظافة وتمهيد الشوارع، حيث تم اليوم تمهيد شوارع أحياء شمال وجنوب المدينة ورفع المخلفات الصلبة والأتربة من جانبي الطرق.

قال محمد عبد الغني نائب رئيس مركز ومدينة ملوي، إنه بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمركز، تم تنظيم حملة نظافة وتمهيد مكبرة بالشوارع بحضور بكر احمد رئيس حى شمال 1 المدينة وعماد حفناوى رئيس حى جنوب مدينة ملوى وقسم النظافة وبمعدات الحملة الميكانيكية، تمكنت الحملة من مسح وتمهيد شارع الجلاء والمجيدى ومدخل ملوى البحرى بحى شمال1 وكذلك تمهيد طريق مصر اسوان بداية من كوبرى المحطة الى موقف ديرمواس ونهاية بشارع شبكة الكهرباء بالجليدر ورفع المخلفات الصلبة والأتربة على جانبي الطريق ورش الشارع وتسوية وتمهيد مداخل الشوارع الجانبية، مما لاقى استحسان المواطنين.

أضاف رئيس المركز أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب احمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، بضرورة الاهتمام بمستوى النظافة العامة وتمهيد الطرق بالجليدر تيسيرا على المواطن.

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