يسار فرنسا الإسلامى!



الجدل فى فرنسا لا يزال محتدمًا بشأن ما وصفه الرئيس إيمانويل ماكرون بـ«الانفصالية الإسلامية». وزاد من احتدام ذلك الجدل موافقة الجمعية الوطنية الفرنسية «البرلمان»، الثلاثاء الماضى، على مشروع قانون «تعزيز مبادئ الجمهورية»، الذى يتيح للسلطات حظر الجماعات الدينية المتطرّفة. ثم اتخذ الجدل منحى آخر مع تحذير فريدريك فيدال، وزيرة التعليم العالى، من انتشار ما وصفته بـ«اليسار الإسلامى» فى الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الفرنسية.

مصطلح «اليسار الإسلامى» يستخدمه الفرنسيون لوصف اليساريين المتحالفين أو المتعاطفين مع الإسلاميين المتطرفين والمتغاضين عن مخاطر النزعات الانفصالية، ولا علاقة له بتخريجة «اليسار الإسلامى»، التى روّج لها الدكتور حسن حنفى فى الجزء الثامن من كتابه «الدين والثورة»، التى استهدفت، حسب تعبيره، رسم مسار إصلاحى للإسلام والانتقال من «حالة الوعى الفردى إلى حالة الوعى الاجتماعى». وقبل أن تستخدم «فيدال» المصطلح، بمفهومه الفرنسى أو اليمينى، استخدمه زميلها جان ميشال بلانكيه، وزير التربية، فى أكتوبر الماضى، حين حذر هو الآخر من أن «الإسلام اليسارى» يثير الفوضى فى المؤسسات الأكاديمية.

فى خطاب ٢ أكتوبر الماضى، طرح الرئيس ماكرون رؤيته لـ«إسلام فرنسا»، وحدّد ما يريده للقضاء على «الانفصالية الإسلامية»، وطالب مسلمى فرنسا بتقديم «ميثاق» عبر «المجلس الفرنسى للديانة الإسلامية» يحدد طبيعة علاقة الإسلام بالجمهورية وقيمها، على رأسها رفض العنف والتدخل الخارجى فى شئونهم وإنشاء «مجلس وطنى» للأئمة، تكون مهمته الموافقة على تعيين أئمة فرنسيين بعد تأهيلهم. وبالفعل تقدم «المجلس الفرنسى للديانة الإسلامية» بهذا الميثاق، الشهر الماضى، وقيل إن الرئيس الفرنسى ووزير داخليته جيرالد دارمانان، مارسا ضغوطًا على المجلس للتغلب على صراعاته وتضارب المصالح بين مكوناته.

المهم، هو أن الجمعية الوطنية الفرنسية أقرت بغالبية كبيرة، القراءة الأولى لمشروع قانون «تعزيز مبادئ الجمهورية» والمعروف باسم «محاربة الانعزالية». وبالتزامن، قالت فريدريك فيدال، وزيرة التعليم العالى الفرنسية، لقناة «سى نيوز» التليفزيونية: «أعتقد أنّ اليسار الإسلامى ينخر مجتمعنا بأكمله، والجامعات ليست محصّنة، وهى جزء من المجتمع». وأعلنت عن أنها ستكلف «المركز الوطنى للبحوث العلمية»، بإجراء تحقيق بشأن الباحثين الذين يسعون لإثارة التصدّع والانقسام. وعندما طالب البرلمان الوزيرة بتقديم مزيد من الإيضاحات، قالت إنّ التحقيق يهدف إلى التمييز بين البحث الأكاديمى والنشاط السياسى «اليسارى- الإسلامى» داخل الجامعات.

تصريحات «فيدال» قوبلت بترحيب من السياسيين اليمينيين، الذين يشاركون الوزيرة مخاوفها. إذ سبق أن طالب عدد من نواب حزب «الجمهوريين» اليمينى، فى نوفمبر الماضى، بفتح تحقيق برلمانى بشأن ما وصفوه بـ«التجاوزات الفكرية والعقائدية فى الجامعات». لكن فى المقابل، طالب فرانسوا روفان، النائب عن حزب «فرنسا المتمردة» اليسارى، باستقالة الوزيرة. كما أصدر «مؤتمر رؤساء الجامعات» بيانًا أعرب فيه عن «صدمته إزاء نقاش عقيم آخر حول قضية اليسار الإسلامى فى الجامعات». وأدان المؤتمر، الذى يمثل رؤساء الجامعات الفرنسية، استخدام هذا المصطلح المبهم، وقال إنه «يجب تركه لليمين المتطرّف الذى أطلقه». الشىء نفسه، تقريبًا، فعله «المركز الوطنى للبحوث العلمية»، الذى كلّفته فيدال بإجراء التحقيق. فرغم أنه أبدى استعداده لإجراء ذلك التحقيق، فإنه نفى وجود «يسار إسلامى»، موضحًا أن المصطلح «لا يتوافق مع أى واقع علمى»، وانتقد «محاولات نزع الشرعية عن بعض حقول البحث العلمى». كما أدان المركز «أولئك الذين يحاولون الاستفادة من الجدل للتشكيك فى الحرية الأكاديمية الضرورية لتقديم المعرفة، أو وصم مجتمعات علمية معينة». اللافت، أن جابرييل أتال، المتحدث باسم الحكومة، عندما سُئل خلال مؤتمر صحفى، عن وجهة نظر الرئيس ماكرون فى هذه القضية، قال إنّ الرئيس لديه «التزام مطلق باستقلال الباحثين الأكاديميين باعتباره ضمانة أساسية لجمهوريتنا». والأرجح، هو أن المتحدث حاول أن ينأى بنفسه وبحكومته عن هذا الموضوع، بعد اتهام الرئيس الفرنسى بمغازلة اليمين المتطرف، استعدادًا للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها العام المقبل، والمتوقع أن تتكرر فيها، منافسة ٢٠١٧، بينه وبين مارين لوبان، رئيسة حزب الجبهة الوطنية، التى تقود المعارضة اليمينية.

السياق يغرى، طبعًا، بالحديث عن تحالف اليسار الراديكالى مع الإسلام السياسى، كما يغرى أيضًا، بالتوقف عند اليساريين أو الاشتراكيين المصريين، المركوبين من الإسلاميين المتطرفين، من جماعة «الإخوان» تحديدًا. غير أننا سنكتفى بالإشارة إلى الجزء الثامن من كتاب «الدين والثورة فى مصر»، الذى كان عنوانه «اليسار الإسلامى والوحدة الوطنية»، صدر سنة ١٩٨٢، وبعد أكثر من ثلث قرن، تحديدًا فى ١١ مايو ٢٠١٨، نشرت جريدة «الاتحاد» الإماراتية مقالًا للدكتور حسن حنفى عنوانه «اليسار الإسلامى وأسباب الفشل»، زعم فيه أن الفكرة ما زالت محاصرة بين اليمين الدينى واليسار العلمانى، وأن الأمر ربما يحتاج إلى مزيد من الوقت حتى يتحول اليسار الإسلامى إلى حركة اجتماعية تؤثر فى مسار التاريخ!.

