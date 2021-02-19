دفن أنثى الحوت الأحدب بمزرعة غليون السمكية في كفرالشيخ 

انتهت لجنة معهد علوم البحار بالإسكندرية، ومعهد البحوث المائية بكفرالشيخ، من دفن أنثى الحوت الأحدب داخل مزرعة غليون السمكية، وتم أخذ ذيل الأنثى لتحليله للتعرف على نوعية أنثى الحوت، وسيتم استخراج الهيكل العظمي عقب تحلل جسد أنثى الحوت، ليتم وضعه في معهد البحوث المائية.وتلقى اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، تقريرًا من جمال فهمي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، عن واقعة العثور على أنثى الحوت الأحدب على شاطئ البحر المتوسط بمنطقة بين البرلس ومطوبس بالقرب من مزرعة غليون السمكية، وتم سحبها لداخل المزرعة السمكية ودفنها داخلها، مع اتباع الإجراءات الصحية باستخدام الجير الحي أسفل وأعلى أنثى الحوت، ووضع طبقة رملية عليها.وكان جمال فهمي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، والمحاسب نصر عبدالهادي، رئيس غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، قد تلقيا إخطارًا يفيد بالعثور على أنثى الحوت بشاطئ البحر المتوسط في منطقة بين البرلس ومطوبس، وتم سحب أنثى الحوت من قبل المتخصصين في معهد علوم البحار في الإسكندرية، ومعهد البحوث المائية بكفرالشيخ، وتبين أن الحوت لأنثى طولها 12 مترًا و60 سم ووزنها 12 طنا، وتم سحبها داخل مزرعة غليون السمكية ليتم دفنها بالطرق الصحية، ووضع طبقة من الجير الحي أسفلها، ووضعها ثم وضع طبقة أخرى من الجير الحي، وتغطيتها بالرمال لضمان عدم حدوث التلوث البيئى‏، واتباع الطرق الصحية في عملية الدفن، ليتم استخراجها بعد تحلل بشكل كامل، لإيداع الهيكل في أحد معاهد الأحياء المائية على غرار حوت 2008.يذكر أن سواحل البحر المتوسط شهدت العثور على حوتين الأول كان عام 2008، حينما تلقت نقطة حرس الحدود ببر بحرى، التابعة لمركز البرلس، فى عام 2008، بلاغًا من عدد من الصيادين، وأهالى منطقة المقصبة، الواقعة بين مركزي البرلس ومطوبس، على بعد ‏50‏ كيلومترًا من مدينة بلطيم، على الطريق الدولى الساحلى بمياه البحر الأبيض المتوسط، بعثورهم على حوت نافق من النوع الأبيض النادر الضخم، وتوجه فريق بحثى من جامعة كفرالشيخ، وتبين أن الحوت يصل طوله لـ18‏ مترًا، ووزنه 24 طنًا تقريبًا، وارتفاعه متران.وتبين من المعاينة المبدئية للحوت الأبيض، وقت ذاك، وجود جرح نافذ ببطن الحوت بطول متر تقريبًا، مما أدى إلى نفوق هذا الحوت، وتم استخدام‏ ثلاثة‏ لوادر كبيرة لسحب الحوت العملاق من المياه على الشاطئ‏، كما تبين أنه ينتمى إلى نوع الهمباك، أو الحوت الأحدب، الذى يعتبر من أضخم الكائنات البحرية، ويسمى ببهلوان المحيط، نظرًا لحركته وقفزاته فى الماء‏، وعمره 6 أشهر.‏وعقب الانتهاء من المعاينة، تم حفر موقع بعمق ‏5‏ أمتار وطول ‏17‏ مترًا لدفن هذا الحوت النافق فى منطقة بعيدة عن شاطئ البحر، وردم الحفرة بكميات من الجير الحى، ثم بعد ذلك بالرمال لضمان عدم حدوث التلوث البيئى، ليتم استخراجه عام 2014 وإيداعه معهد البحوث المائية ببلطيم‏.