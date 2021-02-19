المفكر عبدالمنعم سعيد: مشروع الرئيس لـ«تطوير الريف» يخلق إنسانًا جديدًا متطور العقل وينتمى إلى الحداثة

شبّه ما يفعله السيسى فى مجال الطرق بإنجازات أيزنهاور فى الولايات المتحدة

استراتيجية السيسى «من النهر إلى البحر» تربط مناحى الحياة وتلحم القاهرة بالشاطئ

مصر لا تعانى ندرة الموارد ولدينا ثروة سكانية ونُحدث نهضة ولا نتورط خارجيًا

لن نستطيع مناهضة الفكر الدينى إلا بالتنمية ومن الأفضل أن يكون المواطن غنيًا لا مقهورًا

اختفاء ظاهرة «الزحام على سلالم الأتوبيس» بفضل التنمية ونحتاج لتطبيق «التباعد السكانى»

■ اهتم محمد على والخديو إسماعيل بشق الترع ومع عبدالناصر تم إنشاء السد العالى فى حين اتجه الرئيس السيسى للبنية التحتية وإنشاء الطرق والكبارى.. كيف ترى هذا الانتقال الذى تسميه «من النهر إلى البحر»؟

■ لماذا تطلق على تلك الاستراتيجية الانتقال من «النهر إلى البحر» وليس الانتقال من «النهر إلى البر»؟

■ تعمل الحكومة منذ سنوات على مشروعات عدة أبرزها تطوير العشوائيات وقطعت شوطًا فى ذلك واتجهت حاليًا نحو مشروع تطوير الريف.. كيف تقيّم ذلك؟

■ لمشروع تطوير الريف المصرى تاريخ طويل بدأ بقانون «تحسين الصحة القروية» عام ١٩٤٢ باستهدف إنشاء ٧٥٠ مجموعة صحية، وبالرغم مما قطعته الدولة بعد ثورة يوليو، لم ننجز المشروع حتى الآن.. ما أسباب ذلك؟

■ عند الحديث عن تطوير العشوائيات تحضر بقوة قضايا مصيرية أخرى منها الثقافة والتعليم.. كيف نتعامل مع التطوير كمشروع متكامل؟

■ ميزانية مشروع تطوير القرى ٥٠٠ مليار على ١٥٠٠ قرية بعيدًا عن ميزانية الدولة.. فكيف يمكن أن يسهم المجتمع المدنى فى دعم تلك المشروعات؟

■ كيف يمكن أن يسهم الإعلام بدور أوضح فى إلقاء الضوء على مشروعات تطوير القرى؟

■ كيف ترى الأثر الاقتصادى لهذه المشروعات على مواجهة تداعيات «كورونا»؟

على تطوير المشروعات؟

فى كل حديث أو كلمة للمفكر السياسى والكاتب الصحفى الدكتور عبدالمنعم سعيد، تجد رؤية تحليلية جادة مبنية على المعلومات وبعيدة عن الأهواء والآراء الشخصية، لِمَ لا وهو واحد من أبرز المفكرين السياسيين فى مصر، وله العديد من التجارب والمنجزات الفكرية.فى حواره مع «الدستور»، يقدم المفكر الكبير رؤيته التحليلية الثرية لأبعاد وتبعات النهضة التنموية التى ينفذها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى ربوع مصر منذ بداية عهده، مقدمًا عدة تصورات حول الاستراتيجية والمنهج التنموى الذى يتبعه الرئيس، وكيف يمكن أن يضعنا فى مصاف الدول العظمى. ويتحدث الدكتور عبدالمنعم سعيد حول مستقبل الموارد الرئيسية من مياه وبحار وزراعة وغيرها، وطبيعة النمو السكانى، فى ظل التنمية الحقيقية التى يتم تنفيذها والتى تُحدث تغييرًا جذريًا فى البنية الرئيسية للحياة على أرض مصر، كما يتطرق إلى أبعاد وآثار المشروع الملهم لتطوير الريف المصرى، وكيف يمكننا أن نعتمد على مياه البحر كمصدر رئيسى لمياه الشرب، فى ظل الطفرة التى تحققها الدولة فى مجال التحلية وغيرها.- المراحل الأولى كانت تتعلق بالاستغلال الأمثل لمياه النيل، وتجسدت فى مد الترع خلال عهدى محمد على والخديو إسماعيل، ثم خزان أسوان الأول والثانى، انتهاء بالسد العالى مع عبدالناصر، لنصل إلى مناطق وأراضٍ جديدة، فى إطار أهمية التحول من رى الحياض إلى الرى الدائم، ولتعظيم الاستفادة من مياه النيل والعائد المحصولى لها.لكن ما يحدث فى عهد الرئيس السيسى هو شأن آخر يتعلق بما أسميه «من النهر إلى البحر»، بمعنى أن البنية الأساسية وظيفتها أن تقوم بعمل امتداد لوادى النيل حتى يصل للبحرين الأحمر والأبيض، وكذلك للخلجان وقناة السويس، ولهذه العملية سوابقها فى بلدان أخرى، يحضرنى منها ما فعله «أيزنهاور» فى الولايات المتحدة الأمريكية فى مجال الطرق.فأمريكا ارتبطت بنظامين، هما «البوسطة» والسكك الحديدية، وعندما شاهد «أيزنهاور» نظام الطرق الذى نفذه «هتلر» فى أوروبا، وكان الجزء الكبير منها طرقًا عسكرية حتى يتم نقل الجنود من جبهة إلى جبهة فى أسرع وقت، تبنى «أيزنهاور» تلك السياسة من أجل أن تتصل أمريكا من الداخل بعضها البعض، وبما حولها من دول الجوار حتى تحدث تنمية.والفكرة التى يتبناها الرئيس السيسى أقرب إلى ذلك، لدينا شبكة عنكبوتية كبيرة جدًا، تربط مناحى مصر كلها، على سبيل المثال مشروع محور قناة السويس الذى يمتد من القاهرة حتى العين السخنة بخط مستقيم، والعاصمة الإدارية الجديدة، هذه المشروعات تحدث نوعًا من الالتحام بين القاهرة والشاطئ، أما فى الصور القديمة فقد كانت القاهرة هى العاصمة البرية لمصر، لأنها على مدخل فرعى النيل دمياط ورشيد.- بسبب وجود أغلب الكتلة السكانية لمصر وحركة البناء فى الدلتا، وجزء لا بأس به فى الجنوب، بمعنى أنه من إجمالى ١٠٥ ملايين مصرى تجد عدد السكان بين فرعى رشيد ودمياط نزولًا إلى القاهرة يقترب من ١٠٠ مليون، مرسى مطروح بكاملها عدد سكانها ٣٠٠ ألف، وسيناء ٦٠٠ ألف، والبحرالأحمر كذلك، وبالتالى من هم خارج الكتلة السكانية الأكبر يتراوحون بين ٣ و٥ ملايين فقط، وبالتالى هو انتقال من النهر إلى البحر.- تطوير الريف هو ما أسميه «التنمية بالعمق»، بمعنى أن القرى موجودة بالفعل، لكن لم تصل إليها التنمية بالشكل الصحيح، على سبيل المثال إنشاء الصرف الصحى يمهد لاستخدام أكفأ للمياه، عبر استغلاها فى السماد العضوى، ومشروع نصف المليون فدان فى سيناء قائم على فكرة الصرف الذى يأتى من الزراعة.وسيختفى الكثير من الأمراض مثل «الإنكلستوما»، وسيتم إنشاء وحدات علاجية أو مستشفيات ثم وحدات تعليمية مختلفة، وبالتالى نشهد بناء إنسان مختلف وجديد فى مصر، إنسان ينتمى لفكرة الحداثة، متطور العقل، ومعرفته بالحياة أكبر، وبالتالى سمى ما يحدث فى الريف بـ«التنمية بالعمق»، لكن يواجه ذلك التطوير صعوبات كبيرة منها صعوبة تكيف الناس مع ذلك التطوير.- مشكلة الدولة المصرية منذ محمد على حتى اليوم، تلك الحلقة المفرغة التى تتحدث عنها، نبدأ المشروع ولا يكتمل، أو يكتمل المشروع ولا تكتمل توابعه، رغم أن التنمية فى العالم أجمع عبارة عن سلاسل مترابطة تستمر بقوة اندفاع حتى يحدث التقدم.على سبيل المثال، كوريا الجنوبية خرجت من انقسام وحرب على مدار ٣ سنوات، ثم بدأت النهضة من خلال دفعة تحديثية جدًا للزراعة والصناعة والخدمات، وتحملت آلامًا غير عادية طوال الخمسينيات، وربما لمنتصف الستينيات، وظلت كوريا تعانى من ١٥ إلى ٢٠ عامًا من الجهد، حتى بدأ العائد يأتى، ومع الثمانينيات دخلوا فى مرحلة الانطلاق.أما فى مصر فلم نمر بمثل تلك التجربة، بدأ محمد على وتوقفنا مع الخديو عباس، وهكذا صرنا فى إخفاق مستمر بسبب القرار السياسى، ولم يكن التبشير بالمعنى الكامل، بحيث إن الناس لم تكن تثور إذا أتى التخلف بعد التقدم، لو استمر محمد على فى الحكم ثم جاء من بعده الخديو إسماعيل كانت مصر ستصبح مثل التجربة اليابانية تمامًا، تلك التجربة التى بدأت عام ١٨٦٨، فى أزهى عصور الخديو إسماعيل، وكانت مصر تعمل وتتقدم على مدار ٦ عقود، قبل أن يُكتب سطر واحد فى تاريخ اليابان.- وظيفتك أن تضع استراتيجية كبرى، وأعتقد أن الرئيس السيسى فعل ذلك، أولًا نحن لا نتورط خارجيًا ولا نحتك بأحد، وتتفاوض مع إثيوبيا فى حين أنك تستعد لكل الاحتمالات، وفى ليبيا تدخلنا لمرة واحدة وحددنا «الخط الأحمر» ولم يتجاوزه أحد، واقتربنا من الحل الذى ينقذ الشعب الليبى، وفى ذات الوقت يحمى حدودنا من الحركات الإرهابية والمرتزقة، ونتيجة لكل ذلك يمكن أن نقول إن الإطار الخارجى لدينا سليم، ومن الداخل تحدث نهضة كبيرة فى جميع المجالات، منها التعليم والقوة الناعمة والصحة والسياحة إلى آخره.وتعلمنا أن مهمة الدولة ليست إدارة الفقر وإنما إدارة الثروة، ثروتنا تكمن فى عدد السكان الذين تجاوزوا حد المائة مليون نسمة، ومساحة مليون كيلومتر مربع بكل ما فيها من كنوز يجب استغلالها، وأزمة الاقتصاد الحقيقية هى الندرة، الموارد محدودة والطلب أكبر، وفى مصر لا نعانى من تلك الندرة فى أشياء كثيرة، منها على سبيل المثال الرمل الذى يدخل فى صناعات عديدة اليوم، كما لدينا بحران مرتبطان بالمحيطات، قد يجف النيل يومًا ما، لكن لا يمكن أن يحدث ذلك للبحرين، وتكنولوجيا التحلية تتقدم لدينا يومًا بعد يوم، كذلك لا توجد دولة فى العالم تملك تراثًا مثلما نملك.- عليه أن يسهم بعشرة أضعاف ما يفعله المجتمع المدنى الآن، لدينا ما يقرب من ٥٠ ألف جمعية فى مصر، مقسمة حسب تقديمها للمساعدة، فهناك جمعيات ذات طبيعة تنموية وتعلم المواطنين كيفية تحويل القرى إلى مكان منتج ليشعر أهلها بالغنى، وكان ذلك يقام فى بعض المراكز مثل كرداسة وبالأخص فى الملابس.لدينا ١٤ مدينة من الجيل الخامس، تتسم باتساع الشوارع ومظاهر متحضرة عدة، وأصبح هناك ٥٥ مدينة جديدة فى مصر، نريد أن نعلم الناس أن تلك الأماكن تحتاج لطريقة معيشة مختلفة، فمثلًا مدينة ٦ أكتوبر مدينة بديعة، وكذلك التجمع الخامس والرحاب، ومن أسس أول مجتمعات سكانية عاقلة هو طلعت مصطفى، وبعدها نشأت «الكومبوندات»، وكانت تلك خطوة لفتح الباب لاستثمار القطاع الخاص، واستقطاب مستثمرين جدد.النادى الأهلى على سبيل المثال فى أساسه جمعية اجتماعية، حسن حمدى هو من غيّر فى النادى وحوله لمؤسسة استثمارية تستثمر فى الملابس والملاعب، ودور الجمعيات هو تعليم الناس التعامل فى مناطقهم، ولذلك تجد أن من يدافعون عن مناطقهم فى مصر هم سكان الزمالك والمعادى، لأن لديهم وعيًا، وعندما اقتُرح إقامة مشروع «عين مصر» فى الزمالك، كان سؤال السكان الأساسى عن الزحام.- الإعلام يساعد نظرًا لأنه أهم الحلقات، يجب على الإعلام تحويل القصة لحدوتة بسيطة وخبر وشرحها، وأن يتخلص من الأيديولوجية، لأنه يحول كل قضية لحلال وحرام، فالتنمية والحداثة لهما علاقة بالهوية ونقل الثقافة والمؤسسات، والحداثة ليست لها علاقة بالحلال والحرام، والأسئلة الصحيحة هى صحيح أم خطأ، وكل الكلام عما يأخذه الفقراء من المشروعات غير صحيح، فلا توجد لدينا ثقافة إنتاجية، كل منا مسئول عما يقدمه، ويستطيع الإعلام أن يفك تلك العقدة بإلغاء الأيديولوجية والإطار الدينى، والطبيعة اللا عقلانية، وبالتحفيز، ففى أمريكا مثلًا هناك مائة جائزة لأكثر من مجال، لكننا لا نعرف تلك الثقافة.مثلًا: لماذا تأخر تعمير سيناء؟ لو كنت أحاكم نظام مبارك لحاكمته على تلك القضية، الرئيس مبارك أعلن عن ترعة السلام ووصول المياه لسيناء، لكنه لم يحولها لأسهم، لأن الإعلام قال إن اليهود يمكن أن يدخلوا ويتعاملوا مع الناس ويحتلوا البلد، هذا كلام شخص مهزوم، وهكذا الموضوعات فى الإعلام، تدور حول إسرائيل والخيانة والحلال والحرام والتفكير الماركسى المتهافت، مثلًا: يقولون إن فكرة فائض القيمة نوع من الحرام، فأى مكسب لأى رأسمالى معناه أنه أُخذ من شخص فقير، وهذا غير صحيح، وللأسف ما زال التفكير الإعلامى فيه جزء من توافه الماركسية.- أرى أننا بحاجة إلى «التباعد السكانى»، وقد تعلمنا من الوباء «التباعد الاجتماعى»، وما حدث من تنمية أسهم فى ألا تكون المشكلة عنيفة، وغيّر صورة الستينيات عن الازدحام، لقد تغير ذلك الآن، فلم أعد أشاهد من يقفون على سلالم الأتوبيس، الصورة التى بقيت فى ذهن الناس من أفلام عادل إمام، كل ذلك اختفى.إلى أى مدى تؤثر نسبة الزيادة السكانية فى مصر- فى مصر تجربتنا بالطبع، هى تجربة الدول كثيفة السكان، نحن نشبه كوريا الجنوبية، تأكد أننا سنسير فى الطريق الصحيح عندما يقل معدل السكان، وانخفض المعدل فى عام ٢٠٠٠ ثم عاد وارتفع، وعاد لينخفض من جديد فى عام ٢٠١٩، لأن الناس أصبحوا أكثر وعيًا بأن العدد القليل للأولاد أفضل، والأطفال لديهم اليوم هواتف محمولة، وبالتالى لديهم وعى، ونحن لن نستطيع مناهضة الفكر الدينى إلا بالتنمية، ومن الأفضل أن يكون الشخص غنيًا لا مقهورًا.