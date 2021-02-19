اليونان تسجل 1460 إصابة بكورونا

وذكرت المنظمة اليونانية للصحة العامة، حسبما ذكرت صحيفة "كاثميريني" اليونانية، أنه خلال الفترة نفسها تم تسجيل 28 حالة وفاة، مما رفع عدد حالات الوفاة في البلاد بسبب الفيروس التاجي إلى 6 آلاف و249 شخصا.. مشيرة إلى أن هناك 325 شخصا يخضعون للعناية المركزة في البلاد، فيما خرج من العناية المركزة 1267 شخصا.

أعلنت السلطات الصحية اليونانية، اليوم الجمعة، تسجيل 1460 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد- 19)، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة إلى 177 ألفا و494 حالة.