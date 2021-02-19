العراق يؤكد استعداده لإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالعراق، اليوم الجمعة، استعدادها لإجراء الانتخابات في أكتوبر المقبل.وقالت الناطقة باسم المفوضية، جمانة الغلاي إن هناك لجنة فنية مختصة بالمطابقة الفنية والعينية والإلكترونية للبطاقات قبل توزيعها بين الناخبين، لافتة الى أن مفوضية الانتخابات على أتم الاستعداد لإجراء الانتخابات البرلمانية في العاشر من شهر أكتوبر المقبل.وأشارت إلى انطلاق المفوضية بأول مرحلة تحديث لسجل الناخبين مع استمرار عملية التسجيل البايومتري وعملية توزيع البطاقة البايومترية، فضلًا عن تمديد فترة تسجيل التحالفات السياسية وفتح مجال أوسع لمشاركة أكبر عدد من التحالفات السياسية والأحزاب والمرشحين، مبينة أن مفوضية الانتخابات مستمرة بطبع البطاقات البايومترية، بعد وصول الحزمة السادسة من البطاقات البايومترية التي تبلغ 736 ألف بطاقة.