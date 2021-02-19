سفر ووصول 25 ألف راكب عبر مطار القاهرة.. غدا

تشهد صالات السفر والوصول الدولية والداخلية وقرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، غدا السبت، سفر ووصول 25 ألف راكب بمختلف الجنسيات، عبر 228 رحلة دولية وداخلية، في إطار حرص وزارة الطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى البلاد رغم الظروف الصحية الراهنة.من جانبها، تواصل السلطات المختصة بمطار القاهرة الدولي تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في ظل الظروف الصحية الراهنة نتيجة استمرار انتشار وتفشي فيروس كورونا، ووفقا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا" ومنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين بالمطارات.ويشهد مطار القاهرة الدولي خلال الآونة الأخيرة زيادة ركابية وجوية ملحوظة.