محمد عبدالعزيز يكتب : صوت الناس الغلابة

قبل نحو سبعة وعشرين عامًا كان هناك نائب عن الشعب اسمه محمد شعبان دياب، كان عضوًا فيما سمى «مجلس الشورى«، وهذا الرجل صاحب فضل على أبناء جيلى ممن عرفوه أو قرأوا سيرته أو سمعوا عن مواقفه.فهذا رجل مارس العمل السياسى منذ التنظيم السياسى الواحد حتى إنشاء الأحزاب السياسية، وخاض انتخابات مجلس الشعب ذات مرة، وبعد أن هنأوه بالفوز بصورة شبه رسمية، استضافه أحد أنصاره فى المدينة التابع لها، ليستريح من غبار المعركة قبل أن يعود إلى قريته فيستقبل المهنئين ولا يعرف الراحة بعد ذلك، وإذا بهم يوقظونه بعدها بسويعات على نبأ صادم هو أن منافسه السياسى الأشهر والمخضرم هو الفائز وليس هذا الرجل الطيب، وكان لهذا الموقف حيثيات لا يتسع المقام لسردها حاليًا. واستمر الرجل فى عمله السياسى وانتقل من عضوية حزب إلى عضوية حزب آخر، وبالفعل نال ثقة الشعب فى انتخابات الشورى عام ١٩٩٢، ونال العضوية لمدة عام واحد إلى أن توفاه الله، وفوجئ أبناء قرية الرجل- بعد رحيله- بكم البشر الذين توافدوا للعزاء فى شخصه، وتداول المعزون قصصًا للعطاء والزهد وعفة اللسان وطهارة اليد جعلت من سيرته مصدرًا للفخر، ليس لأسرته وعائلته وحدهما، بل لكل من انتسب إليه فى عمله أو قريته أو حزبه، وصار الرجل ملهمًا لأجيال من السياسيين الذين عرفوه فأقبلوا على العمل السياسى النظيف، أو أنهم ابتعدوا عن هذا المعترك حين عرفوا من سيرة الرجل أن السياسة لا تُسمن ولا تغنى من جوع، إن أنت لعبتها بنزاهة، اللهم إلا محبة الناس، وهذا كنز لو تدركون نفيس.ومضت الأيام ورأينا عددًا غير قليل من السياسيين الشرفاء الذين قبضوا على الجمر، وحافظوا على سيرتهم العطرة، وسعوا لإحياء سير الشرفاء والحفاظ على سيرة سياسية نقية، تميل للعطاء وتشجيع الكفاءات والبذل لصالح الوطن والمواطن، كان من هؤلاء أسماء كثيرة فى مجالس متعاقبة، نرى منها اليوم أسماء مبشرة بالخير فى غرفتى البرلمان، سواء الشيوخ أو النواب الموقرين. من هؤلاء مَن فجعنا نحن- المصريين- بنبأ رحيله، إنه المناضل الوطنى البدرى فرغلى، ولأن «لكل أجل كتاب» فقد سلمنا بقضاء الله وقدره، وجاءت لحظة تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير، وهى اللحظة التى يتمايز فيها أهل الفضل، لم يكن عم البدرى ذا مال وفير وثروة طائلة، لكنه كان واحدًا من عوام الناس رزقه الله حب الناس رغم عفويته وعدم اكتراثه بمآلات مواقفه السياسية على مستقبله السياسى، لأنه النائب الذى تجرد من المصلحة الشخصية فى كل مواقفه، فكان الله حافظه وناصره، وكان الشعب مؤيده فى كل معترك يخوضه.حرصت على لقاء معه ومع عدد من مناضلى بورسعيد الكبار، من خلال برنامج إذاعى كنت أقدمه بعنوان: «أهل الهمة»، وكان على رأس أجندتى خلال يومين قضيتهما فى بورسعيد لهذا الغرض هو التشرف بمحاورة أبطال شعبيين بقيمة: محمد مهران، زينب الكفراوى، يسرى عمارة، السيد عسران، وبالطبع عم البدرى فرغلى، ولا أدرى لماذا كنت حريصًا على أن أراه حيث هو؟ فليس للمرء أن يتجمل أو أن يتصنع ما ليس فيه وسط أهله وأحبابه، التقينا على المقهى الأثير إلى قلبه، «مقهى سمارة»، وأصر على أن آخذ تحيتى التى اخترت أن تكون كوبًا من الشاى، ثم ما لبثنا أن غادرنا هو وأنا وثالثنا رجل طيب من عامة الناس جعله مساعدًا شخصيًا له- ربما تطوعًا- بعد أن أضعفت السنون بصره وصار من الصعب عليه تمييز الأماكن والأشخاص. ومضينا إلى حيث مكتب النائب التاريخى لبورسعيد لأربع دورات برلمانية كاملة، فإذا بها شقة أقل من أن نصفها بالمتواضعة، وهنا فقط شعرت بسر المحبة الصادقة التى تُميز علاقة الرجل بأبناء دائرته، وأدركت كم كانت المعركة قاسية تلك التى يفكر أن يخوضها سياسى عاقل ضد البدرى فرغلى، فالرجل طاهر الذيل، نظيف اليدين، مخلص فى عمله، متجرد من أى مصلحة شخصية، اختار حزب التجمع اليسارى ليكون منصته التى يطل من خلالها على الجماهير، وكم التقينا به فى مقر الحزب بوسط القاهرة، حيث كان هذا هو مستقره ومنطلقه فى العاصمة. وحين حلت الثورة وبلغت به السن والمرض مبلغهما لم يركن إلى الراحة متعللًا بما قدم من تاريخ يشفع له عند الناس وأمام رب الناس، بل إنه استجاب لاستغاثات أصحاب المعاشات الذين صار واحدًا منهم واختُير رئيسًا للنقابة العامة لأصحاب المعاشات، فتبنى قضيتهم وجعلها قضية ما تبقى من عمره، وصال وجال فى معارك قضائية صعبة ليرد لأصحاب المعاشات ما نُهب من أموالهم، كما يذكر له تصديه لبيع شركات القطاع العام- فيما عرف بالخصخصة- وبلغت درجة تصديه للدفاع عن حقوق العمال، الذين ظل فخورًا بأن ينسب نفسه إليهم، أن تصدى لمن أقدموا على بيع مساحات كبيرة من أراضى مصانع الحديد وطردوا آلاف العمال تحت نظام المعاش المبكر.اليوم وقد رحل النائب الزاهد الوطنى النزيه، يبقى لنا أن نتعلم من سيرته أن ما عندكم ينفد وما عند الله باقٍ.. وأن كل متاع الدنيا وزينتها لا يساوى دمعة صادقة ولا دعوة متجردة يطلقها فى جوف الليل قلب استشعر الخوف فوجد الطمأنينة بمساندتك له، ولا ضعيف خاف من أن يظلمه ذو نفوذ، فجعلك الله له الناصر والعون والسند، أو مكلوم ضاقت به الدنيا ففتح الله له باب الرجاء عن طريقك. حضرة نائب الشعب اجعل من سيرة هذا الرجل منذ أن رحل وحتى اليوم مقياسًا تقيس به عملك، وتقيّم به أداءك من باب «حاسبوا أنفسكم قبل أن تُحاسَبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم»، إنها والله مسئولية كبيرة نتسابق إليها وندفع من أجلها من أرزاقنا وأقوات أولادنا ثم لا ندرى أهى سبيلنا لمرضاة الله والفوز بجنته أم أنها سبيلنا لمعصيته والانزلاق إلى الهاوية، والمقياس لديك هو ألسنة المخلصين من الناس، فهم الذين يقيّمون الأداء ليقوّموا المعوج ويدفعوا بالصالح.