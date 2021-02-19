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الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

بينهم سيدتان.. ضبط 5 أشخاص بحوزتهم مواد مخدرة بالوراق والعجوزة

الجمعة 19/فبراير/2021 - 07:39 م
جريدة الدستور
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء رجب عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة القبض على 5 أشخاص بينهم سيدتان بحوزتهما كميات كبيرة من المواد المخدرة قبل ترويجها على عملائهم بمنطقتى الوراق والعجوزة، وبعرضهم على النيابة أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا يفيد بضبط 4 أشخاص بينهم سيدتان، لثلاثة منهم معلومات جنائية، حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الوراق، وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين– كمية من مخدر الأيس - مبلغ مالى - 2 هاتف محمول.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، التى أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما ألقى رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على عاطل، له معلومات جنائية، حال تواجده بدائرة قسم شرطة العجوزة، وبحوزته كمية لمخدر الكوكايين - كمية لمخدر الهيروين– كمية لمخدر الأيس– 2 طبنجة – عدد من طلقات الصوت - مبلغ مالى - 2 هاتف محمول – ميزان.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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