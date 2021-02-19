بينهم سيدتان.. ضبط 5 أشخاص بحوزتهم مواد مخدرة بالوراق والعجوزة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء رجب عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة القبض على 5 أشخاص بينهم سيدتان بحوزتهما كميات كبيرة من المواد المخدرة قبل ترويجها على عملائهم بمنطقتى الوراق والعجوزة، وبعرضهم على النيابة أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا يفيد بضبط 4 أشخاص بينهم سيدتان، لثلاثة منهم معلومات جنائية، حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الوراق، وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين– كمية من مخدر الأيس - مبلغ مالى - 2 هاتف محمول.وبمواجهتهم اعترفوا بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، التى أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.كما ألقى رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على عاطل، له معلومات جنائية، حال تواجده بدائرة قسم شرطة العجوزة، وبحوزته كمية لمخدر الكوكايين - كمية لمخدر الهيروين– كمية لمخدر الأيس– 2 طبنجة – عدد من طلقات الصوت - مبلغ مالى - 2 هاتف محمول – ميزان.وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.