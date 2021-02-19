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الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سارة شريف تكتب: بطل العالم فى الدعاية

الجمعة 19/فبراير/2021 - 06:59 م
سارة شريف
سارة شريف
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تبقى شهر وبضعة أيام على الانتخابات الإسرائيلية، هى فترة كافية جدًا ليشعل نتنياهو النار خلفه، ويبدو أنه لا ينوى أن يترك أى عود ثقاب فى العلبة، أمامنا أسابيع قليلة فى فترة دعاية مجنونة، قد يحدث فيها أى شىء.
علّمنا نتنياهو أن كل شىء صالح للمنفعة، وأن الأزمات والخلافات هى فرص للإنجازات والمكاسب، استعدوا خلال الأيام المقبلة لـ«حملة دعاية التحذير من بايدن».
بعد أن تزايد الحديث عن وجود خلافات بين الرئيس الأمريكى، جو بايدن، ونتنياهو، بعد أن اعتبر البعض أن تأخر مكالمة بايدن لنتنياهو دليلًا على وجود فتور ما.. لو كان هذا صحيحًا أو لا، فإن بنيامين نتنياهو لن يترك الأمر يمر دون الاستفادة منه، مستغلًا قدرته المذهلة على تحويل الرمال إلى ذهب، وبما أن الحديث يدور عن الانتخابات الإسرائيلية المرتقبة فى مارس المقبل، فإن نتنياهو يعرف جيدًا ما سيفعله ليحول الأزمة إلى أصوات لصالحه فى صناديق الاقتراع، كل شىء داخل إسرائيل يعتبر ضئيلًا جدًا قياسًا بحملة الدعاية الانتخابية له. الرسالة التى سيقوم ببثها نتنياهو قريبًا هى أنه لا يوجد له منافسون يستطيعون الصمود فى وجه إدارة أمريكية مُعادية أو نصف مُعادية للسياسة الإسرائيلية اليمينية. وسيسأل نتنياهو الجمهور: على مَن ستعتمدون عندما تبدأ الإدارة الأمريكية الجديدة بممارسة الضغوط على إسرائيل لنقل مناطق إلى العرب؟ هل ستعتمدون على بينى جانتس الذى لم يستطع حماية هاتفه من القراصنة الإيرانيين؟ أو على نفتالى بينيت عديم التجربة؟ أم على يائير لابيد الذى لا نعرف هل هو يسارى أم يمينى؟ أم على قائد من اليسار سيستسلم فورًا؟ يستطيع نتنياهو أن يقول لناخبى اليمين: امنحونى حكومة ولو بأكثرية ٦١ مقعدًا حتى أتمكن من مواجهة بايدن والإدارة الديمقراطية التى ربما تتخذ خطوات ضدنا، امنحونى صوتكم كى تتجنبوا الانسحاب إلى خطوط ١٩٦٧، كى تتمكنوا من الحفاظ على المستوطنات، وتحافظوا على يهودية الدولة.. أنا الوحيد القادر على حمايتكم من مجموعة أوباما، وحدى سأحميكم من اتفاق نووى جديد فى الأفق. من ناحية أخرى، فإن نتنياهو قد لا يتمكن من المبالغة فى الهجوم على إدارة بايدن فى حملته الدعائية المرتقبة، حتى لا يعرض العلاقات الإسرائيلية الأمريكية للخطر، كما أنه لا يزال يحتاج لواشنطن لمواجهة التحقيق الذى ينتظر إسرائيل فى المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاى، وعدد كبير من الملفات العالقة الأخرى، لكن نتنياهو الذى تجاهل أوباما فى عام ٢٠١٥، وذهب لإلقاء خطاب فى الكونجرس يهاجمه فيه من خلف ظهره- قد يفعل أشياء مثيرة للجدل مرة أخرى.
علّمنا نتنياهو أنه لا يمكن شد الحبل على آخره، ففى الوقت الذى سيضع «مواجهة بايدن» فى مركز حملته، لا نتفاجأ إذا أعلن عن أنه ينوى ضم حزب يسارى إلى حكومته المقبلة، كى يحاول إرضاء بايدن، لكن نتنياهو يعلم- مثلما أنا أعلم- أن هذا غير واقعى ببساطة، لأنه توجد بهذا الشأن مشكلتان: الأولى، أنه يواجه لائحة اتهام بشبهة ارتكاب مخالفات فساد، وهذا يعوق انضمام أى حزب يسارى له، الثانية، أنه لم يبق حزب يسارى حقيقى فى إسرائيل.

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