بايدن: علينا التصدي لتصرفات إيران المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، في مؤتمر ميونيخ للأمن، اليوم الجمعة، إلى ضرورة التصدي لتصرفات إيران المزعزعة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.وقال إن الولايات المتحدة ملتزمة تماما بحلف شمال الأطلسي ومبدأ أن أي هجوم على عضو واحد في الحلف هو هجوم على الجميع.وأضاف بايدن: "الولايات المتحدة ملتزمة تماما بتحالفنا مع حلف شمال الأطلسي، وأرحب باستثماركم في القدرات العسكرية التي تمكن دفاعاتنا المشتركة".