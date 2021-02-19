انتحار ومخدرات وتحديات خطرة.. العالم المظلم لنجوم الـTikTok



باعتبارها شبكة التواصل الاجتماعي الأسرع نموًا على الإطلاق، أثبتت TikTok أنها واحدة من الفائزين خلال جائحة كورونا، فمع مليارات التنزيلات منذ بدء الوباء العالمي في مارس الماضي، تم تصنيفها كأكبر قيمة لشركة ناشئة في العالم، حيث بلغت قيمتها 58 مليار جنيه إسترليني وبلغت تنزيلاتها حتى الآن أكثر من مليار مرة في 150 دولة و75 لغة.



ومع الوقت، أثبت التطبيق، أنه ليس أكثر من إلهاء ممتع للكثيرين، خلال الأوقات الصعبة، مما كسر روتين يومهم، لان يكون أكثر إشراقًا من خلال فيديوهات الغناء والرقص، أو تحديات الأكل، أو حتى مقاطع الفيديو اليومية في الحياة.



ووفقًا لصحيفة "mirror" البريطانية أنه على الرغم من أن TikTok، في الغالب، مكانا لإبراز المواهب والإمكانيات الإيجابية، هناك أيضًا جانب مظلم للتطبيق انتشر بين المستخدمين بصورة ملحوظة، حيث ظهرت اتجاهات خطيرة لهذا التطبيق، فقد نشر المستخدمون مقاطع فيديو وهم يتعاطون المخدرات وفيديوهات أخرى تدعم العنصرية حتى الانتحار.



لهذا نستعرض في التقرير التالي، الجانب المظلم لتطبيق الـ TikTok.



• انتحار نجمة تيك توك Dazhariaa

قررت واحدة من أشهر نجمات التيك توك وهى Dazhariaa Quint Noyes، إنهاء حياتها بيدها الأسبوع الماضي، عن عمر يناهز 18 عامًا بعدما انتحرت، وقبل ساعات قليلة فقط من وفاتها، شاركت دزاريا عبر حسابها على إنستجرام أنه سيكون "آخر منشور لها" مضيفة فى كلماتها الأخيرة: "حسنًا، أعلم أنني أزعجكم جميعًا، هذه آخر مشاركة لي".



وكانت Dazhariaa تحظى بأكثر من مليون متابع لها على "تيك توك" وأكثر من 100 ألف متابع عبر حسابها على "إنستجرام"، وبعدها أكد والدا النجمة الشهيرة في منشور لهما على Facebook أنها انتحرت بنفسها، حيث شارك متابعيها أنه كان يتمنى فقط لو أن ابنته تحدثت معه عن توترها وأفكارها الانتحارية التي كانت تشغل تفكيرها، مضيفًا: "أريد فقط أن أحضنك مرة أخرى، الآن أعود إلى المنزل ولن تكونى هناك في انتظاري، يجب أن أتركك تطيرين مع الملائكة، والدك يحبك". باعتبارها شبكة التواصل الاجتماعي الأسرع نموًا على الإطلاق، أثبتت TikTok أنها واحدة من الفائزين خلال جائحة كورونا، فمع مليارات التنزيلات منذ بدء الوباء العالمي في مارس الماضي، تم تصنيفها كأكبر قيمة لشركة ناشئة في العالم، حيث بلغت قيمتها 58 مليار جنيه إسترليني وبلغت تنزيلاتها حتى الآن أكثر من مليار مرة في 150 دولة و75 لغة.ومع الوقت، أثبت التطبيق، أنه ليس أكثر من إلهاء ممتع للكثيرين، خلال الأوقات الصعبة، مما كسر روتين يومهم، لان يكون أكثر إشراقًا من خلال فيديوهات الغناء والرقص، أو تحديات الأكل، أو حتى مقاطع الفيديو اليومية في الحياة.ووفقًا لصحيفة "mirror" البريطانية أنه على الرغم من أن TikTok، في الغالب، مكانا لإبراز المواهب والإمكانيات الإيجابية، هناك أيضًا جانب مظلم للتطبيق انتشر بين المستخدمين بصورة ملحوظة، حيث ظهرت اتجاهات خطيرة لهذا التطبيق، فقد نشر المستخدمون مقاطع فيديو وهم يتعاطون المخدرات وفيديوهات أخرى تدعم العنصرية حتى الانتحار.لهذا نستعرض في التقرير التالي، الجانب المظلم لتطبيق الـ TikTok.قررت واحدة من أشهر نجمات التيك توك وهى Dazhariaa Quint Noyes، إنهاء حياتها بيدها الأسبوع الماضي، عن عمر يناهز 18 عامًا بعدما انتحرت، وقبل ساعات قليلة فقط من وفاتها، شاركت دزاريا عبر حسابها على إنستجرام أنه سيكون "آخر منشور لها" مضيفة فى كلماتها الأخيرة: "حسنًا، أعلم أنني أزعجكم جميعًا، هذه آخر مشاركة لي".وكانت Dazhariaa تحظى بأكثر من مليون متابع لها على "تيك توك" وأكثر من 100 ألف متابع عبر حسابها على "إنستجرام"، وبعدها أكد والدا النجمة الشهيرة في منشور لهما على Facebook أنها انتحرت بنفسها، حيث شارك متابعيها أنه كان يتمنى فقط لو أن ابنته تحدثت معه عن توترها وأفكارها الانتحارية التي كانت تشغل تفكيرها، مضيفًا: "أريد فقط أن أحضنك مرة أخرى، الآن أعود إلى المنزل ولن تكونى هناك في انتظاري، يجب أن أتركك تطيرين مع الملائكة، والدك يحبك".

• انتحار النجمة الهندية Siya

في العام الماضي، انتحرت نجمة تيك توك Siya Kakkar عن عمر يناهز 16 عامًا، حيث أعلن عن وفاتها، مدير أعمالها، أرجون سارين، الذي وصف الفتاة بأنها "موهبة مشرقة"، واشتهرت سيا بفيديوهاتها الاستعراضية على تطبيق تيك توك، حيث وصل عدد متابعيها إلى أكثر من مليون متابع، وأثار أمر انتحارها هلع وحزن الكثير من متابعيها خاصة أن فيديوهاتها كانت أكثر إشراقًا وحبًا في الحياة.

• إطلاق النار في بث مباشر

وفي سبتمبر الماضي، تصدر تطبيق TikTok عناوين الصحف حيث انتشرت لقطات لرجل ينتحر يدعى روني مكنوت، 33 عامًا، يطلق النار على نفسه في بث مباشرة على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي أبرزهم فيسبوك، وتيك توك، بينما كانت أسرته وأصدقاؤه يشاهدون في رعب هذه المشاهد الأليمة، وقال حينها متحدث باسم Tik Tok عن هذه المأساة: "أولًا وقبل كل شيء، أعمق تعاطفنا مع عائلة وأصدقاء الفرد" مضيفًا: إنه بعد مراجعة داخلية، وجدنا جهات سيئة تعمدت نشر هذا الفيديو عبر الإنترنت، بما في ذلك TikTok، واكتشفنا هذه المقاطع وأزلناها لانتهاكها سياساتنا ضد المحتوى الذي يعرض أو يمجد أو يروج للانتحار.



• تعاطي المخدرات

قدم أحد مستخدمي منصة تيك توك 420lemon بانتظام نصائح حول تعاطي المخدرات على موقع التواصل الاجتماعي، قبل حظر التطبيق لحسابه، حتى أنه من أبرز هذه الفيديوهات، كانت تعّلم المراهقين كيفية تناول مواد مخدرة من الدرجة الأولى مثل الكيتامين وإكستاسي، فعلى الرغم من أن إرشادات تطبيق TikTok تحظر المواد التي تروج لتعاطي المخدرات، يبدو أن هناك الآلاف من مقاطع الفيديو المتداولة التي تنتهك القواعد.

• فضيحة "ماريجوانا" على تيك توك

تصدرت فضيحة مخدرات واقعية، عناوين الصحف، العام الماضي، عندما أقدم نجمي تيك توك وهما Jaden Hossler وBryce Hall لحيازتهما الماريجوانا، في فيديوهات على تطبيق "تيك توك" مما تم القبض عليهما من قبل الشرطة في مقاطعة تكساس، ويحظى الشابان معًا على متابعة أكثر من 13 مليون متابع على موقع التواصل الاجتماعي.



• تحديات "لعق المرحاض"

انتشر مقطع فيديو لعارضة الأزياء الشهيرة، آفا لويز على نطاق واسع على تطبيق "تيك توك" وتتحدى متابعيها على لعق مقعد مرحاض طائرة لمواجهة فيروس كورونا، ولم يستغرق هذا الفيديو بضع ساعات فقط، حتى انتشر بصورة كبيرة على TikTok كتحدٍ جديد على المنصة، شكل خطورة كبيرة على تسمم بعض المستخدمين.

• تحدي Benadryl

هناك اتجاه خطير آخر تمثل في وفاة طالب في المدرسة الثانوية يبلغ من العمر 15 عامًا، عن طريق الخطأ بعد محاولته تجربة "تحدي بينادريل" الخطير، حيث يشجع التحدي المنشور على TikTok والمعروف باسم "تحدي Benadryl" المتابعين، على تناول جرعات كبيرة من دواء الحساسية، مضادات الهيستامين، للحث على الهلوسة، وبحسب شركة Johnson& Johnson، الشركة المصنعة لـ Benadryl، كتبت الشركة تحذيرًا بشأن هذا التحدي، كما أعلن مسؤولو TikTok إنهم قاموا بإزالة المشاركات التي تنشر عن التحدي الخطير.



