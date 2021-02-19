فساتين زفاف «أوف وايت» في فعاليات أسبوع الموضة بنيويورك (صور)
الجمعة 19/فبراير/2021 - 07:16 م
سلمى بدرطباعة
بدأت فعاليات ثالث يوم من أسبوع الموضة في مدينة نيويورك، وقدم مصممو الأزياء خلال عروضهم المختلفة فساتين الزفاف بمختلف التصميمات ولكن باللون الأوف وايت لعام 2021 متربعة على عرش الموضة بتصميمات مزجت بين الفخامة وروح الابتكار واتسمت تصميمات هذا الموسم بالقصات والتطريزات والنقوشات الناعمة ومناسبة لكل لون بشرة خاصة بشرة العروس السمراء.
- الفساتين الأوف وايت الشفافة:
قدمت مجموعة من فساتين الزفاف الاوف وايت المصممة من الأقمشة الشفافة وزينت بالتنورة المنفوشة من اللون الأوف وايت تليق للعرائس ذات القوام الطويل والرشيق.
- فساتين أوف وايت ناعمة:
غلبت التصميمات الناعمة البعيدة عن التكلف على مجموعة من الفساتين وسيطر اللون الأوف وايت الفاتح الذي تفضله كل عروس.
- فساتين أوف وايت فخمة:
تم تقديم عدة تصميمات فخمة ومطرزة تبرز جمال العروس وزينت بالريش مع التصميم المنفوش لإطلالة كالأميرات.
- الفساتين الأوف وايت الشفافة:
قدمت مجموعة من فساتين الزفاف الاوف وايت المصممة من الأقمشة الشفافة وزينت بالتنورة المنفوشة من اللون الأوف وايت تليق للعرائس ذات القوام الطويل والرشيق.
- فساتين أوف وايت ناعمة:
غلبت التصميمات الناعمة البعيدة عن التكلف على مجموعة من الفساتين وسيطر اللون الأوف وايت الفاتح الذي تفضله كل عروس.
- فساتين أوف وايت فخمة:
تم تقديم عدة تصميمات فخمة ومطرزة تبرز جمال العروس وزينت بالريش مع التصميم المنفوش لإطلالة كالأميرات.