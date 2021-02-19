فساتين زفاف «أوف وايت» في فعاليات أسبوع الموضة بنيويورك (صور)

- الفساتين الأوف وايت الشفافة:

- فساتين أوف وايت ناعمة:

- فساتين أوف وايت فخمة:

بدأت فعاليات ثالث يوم من أسبوع الموضة في مدينة نيويورك، وقدم مصممو الأزياء خلال عروضهم المختلفة فساتين الزفاف بمختلف التصميمات ولكن باللون الأوف وايت لعام 2021 متربعة على عرش الموضة بتصميمات مزجت بين الفخامة وروح الابتكار واتسمت تصميمات هذا الموسم بالقصات والتطريزات والنقوشات الناعمة ومناسبة لكل لون بشرة خاصة بشرة العروس السمراء.قدمت مجموعة من فساتين الزفاف الاوف وايت المصممة من الأقمشة الشفافة وزينت بالتنورة المنفوشة من اللون الأوف وايت تليق للعرائس ذات القوام الطويل والرشيق.غلبت التصميمات الناعمة البعيدة عن التكلف على مجموعة من الفساتين وسيطر اللون الأوف وايت الفاتح الذي تفضله كل عروس.تم تقديم عدة تصميمات فخمة ومطرزة تبرز جمال العروس وزينت بالريش مع التصميم المنفوش لإطلالة كالأميرات.