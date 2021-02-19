مراحل تصنيع أسطوانات الأكسجين «طوق نجاة مرضى كورونا» (فيديو)

ـ "قاسم" يترك الهندسة ويتفرغ لملئ أسطوانات الأكسجين



ـ إسماعيل: لا يوجد تصنيع محلي لأسطوانات الأكسجين



في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا ودخول مصر في الموجة الثانية منها تتزايد الحاجة لأسطوانات الأكسجين والتي تعتبر طوق النجاة لمرضى فيروس كورونا لذلك يتزايد الإقبال عليها والبحث عنها في المصانع التي تقوم بتعبئتها.زارت "الدستور" عدد من الأماكن المخصصة لتعبئة أسطوانات الأكسجين لمعرفة مراحلها بالكامل.وقال أحمد قاسم، أحد العاملين في مجال تعبئة أنابيب الأكسجين والبالغ من العمر 23 عاما، إنه مع انتشار جائحة فيروس كورونا تزايد الطلب على أنابيب الأكسجين وهو ما دفعه أن يترك الهندسة ويتفرغ للعمل مع والده لمساعدة المرضى، خاصة وأنه يقوم باعطاء أنابيب الأكسجين وتوصيلها للمريض بالمجان.تابع أنه قام بمساعدة ما يقرب من 150 مريضا خلال جائحة كورونا ويواصل عمله ويكثفه خلال الموجة الثانية من الفيروس التي ضربت البلاد في الوقت الحالي، خاصة وأنه يحارب جسع واستغلال البعض في تجارة أنابيب الاكسجين الأمر الذي دفعه لتوزيعها مجانا على المرضى.وعن مراحل تعبئة الأسطوانات نفسها، أوضح قاسم أنه يتم عن طريق كومبروسر الهواء والذي يقوم بشفط الهواء من الجو ليتم ضغطه وهي المرحلة الأولى في خطوات تعبئة أسطوانات الأكسجين، بعدها يتم الدخول على كوندنسر مياه لتبريد الهواء وهي المرحلة الثانية.والمرحلة الثالثة يتم فيها ضغط الهواء وتمريره على كوندنسر مياه لتبريده مرة أخرى مثلما تم في المرحلتين السابقتين، بعدها يتم تمريره على كباس فريون ويخفض درجة حرارة الهواء من 50 درجة مئوية إلى حرارة 10 درجات مئوية.استكمل حديثه بأنه بعد عمليات الضغط والتمرير نقوم بتمريره على خزانات ممتلئة بأقراص ملوكراسيف عبارة عن بطاريات ودورها يقتصر على شفط ثاني أكسيد الكربون والرطوبة من الهواء ليمر بعد ذلك على توربين بقوة 66 ألف لفة فى الدقيقة ليتحول الهواء من غاز إلى سائل، ويتم نقله لعامود الفصل بارتفاع 12 متر وهو عبارة عن طبقات يقوم فيها بسحب الهيليوم والنيتروجين وثانى أكسيد الكربون والأزوت ويتم تسريبها فى الهواء ليتبقى الأكسجين فى أرضية برج الفصل لينتقل للمرحلة الأخيرة وهي تمريره على طلمبة تعبئة الأكسجين وتحويله لغاز.فيما أوضح أحمد إسماعيل أحد المسئولين عن مصنع تعبئة أسطوانات الأكسجين، أن معظم الأسطوانات يتم استيرادها من الخارج منذ عام 2002 خاصة وأنه لا يوجد تصنيع محلي، لافتا إلى أن هناك نوعين من أسطوانات الأكسجين أولها غازي والثاني سائل.وتابع أن النوع الأول وهو الغازي يتواجد بمحطات تعبئة تقوم بأخذ الأكسجين من الهواء وتفصله عن الهيدروجين من أجل استخراج الأكسجين بشكل نقي، ومن بعدها يتم ضغطه بالاسطوانات عن طريق المنظم التابع للاسطوانة، مشيرا إلى أن تلك المحطات تعمل بالكهرباء وتشكل حوالي 4 آلاف متر مكعب في الهواء ومن الممكن أن تزداد على حسب استيعاب المحطة.واستكمل حديثه بأن هناك محطات أخرى تقوم بصنع الأكسجين لكود وهو ما يتم استخدامه بالمستشفيات كونه يتم ملئه بالخزانات ومنها تعطي كميات كبيرة تزيد عن 450 أسطوانة وهذا أفضل خاصة وأنه يكون أقل في السعر وينتج كميات أكبر من الأكسجين من النوع الأول.