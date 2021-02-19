أبطالنا المشاركون فى أوليمبياد طوكيو: أحلامنا لا تعرف المستحيل

سمر حمزة: المصارعة تحدٍ.. والبطولات خير رد على المنتقدين

رحاب رضوان: خطأ طبى كان دافعى لتحقيق إنجاز عالمى

«كيشو»: بدأت فى مركز شباب وأتمنى إسعاد المصريين

شريف عثمان: أحلم بحصد ٦ بطولات أوليمبية وتمثيل بلدنا شرف كبير

قبل نحو أسبوع، أطلق الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، مبادرة «فرحونا يا أبطال» لدعم المتأهلين إلى أوليمبياد طوكيو ٢٠٢١، وذلك خلال إطلاقه النسخة الأولى من «أوليمبياد الشارع واللياقة البدنية»، التى تستضيف فعالياتها مدينة الغردقة بمشاركة ٢٠٠٠ شاب وفتاة.وحظيت المبادرة باهتمام كبير منذ إطلاقها السبت الماضى، وأعلنت اللجنة الأوليمبية المصرية واللجنة البارالمبية وناديا الأهلى والزمالك، وكل من حازم إمام وأحمد حسام «ميدو» وأحمد شوبير، وأحمد السقا وأحمد مكى، عن انضمامهم إلى دعم المبادرة، لتأكيد أن المجتمع بجميع أطيافه يقف خلف اللاعبين لحصد الميداليات الأوليمبية، ورفع اسم مصر فى المحفل الدولى الكبير المنتظر.«الدستور» تحاور فى السطور التالية عددًا كبيرًا من أبطال الرياضة المصرية، الذين نجحوا فى تتويج رحلة كفاحهم خلال الأشهر والسنوات الأخيرة بالحصول على بطاقة المشاركة فى أوليمبياد طوكيو ٢٠٢١، ذلك الحدث الرياضى الأبرز فى العالم، الذى يسعى فيه كل بطل إلى إثبات جدارته ونيل شرف تمثيل بلده ورفع علمه على منصات التتويج.تستعد سمر حمزة، ٢٥ عامًا، لاعبة منتخب مصر للمصارعة، للمشاركة فى أوليمبياد طوكيو، من خلال معسكرات الإعداد الخارجى بعد انتهاء فترة الإعداد الداخلى. وقالت «سمر»، لـ«الدستور»: «البحث عن الاختلاف كان الدافع لاختيارى لعبة المصارعة واحترافها منذ ٢٠١٣، كونها رياضة يحتكرها الرجال وغير مألوفة للفتيات، وهذا ما أثار حماسة التحدى بداخلى، ليس لممارسة اللعبة فقط، ولكن لتحقيق مراكز متقدمة فى بطولات عالمية». ورأت أن المصارعة رياضة جامعة لعدد من الرياضات الأخرى، فهى تجمع بين ألعاب القوى ورفع الأثقال وغيرهما، لذا تحتاج إلى تأهيل بدنى ونفسى بدرجة كبيرة، لتفادى حدوث أى إصابات. وشددت على أن: «الإنجازات كانت خير رد على الانتقادات والسخرية التى كانت تلاحقنى فى البدايات، وقتها اخترت أن أُكمل طريقى وأجتهد لتحقيق المزيد من الإنجازات، وبالفعل حصلت على عدة جوائز، بداية من التتويج كأول فتاة مصرية تصل لنصف نهائى بطولة عالم فى ٢٠١٨، كما حصلت على المركزين الأول والثالث فى بطولات إفريقية». وتحلم «سمر» بالتتويج بالذهب فى طوكيو، للتأهل لبطولة العالم فى باريس عام ٢٠٢٤، إضافة إلى تأسيس أكاديمية خاصة لتعليم الفتيات رياضة المصارعة، وتأهيل الفرق المصرية للبطولات العالمية، مختتمة: «أحلامى لا تعرف المستحيل».عشقت رحاب رضوان، ٢٩ عامًا، ابنة محافظة الشرقية، رياضة رفع الأثقال من مشاهداتها المتكررة لها على شاشة التليفزيون، لتبدأ طريق الحلم فى عام ٢٠١٠، والذى تحول إلى حقيقة بحصد تذكرة تمثيل مصر فى أبطال البارالمبياد لذوى الإعاقة.وقالت «رحاب»: «خطأ طبى وأنا فى عمر ٩ أشهر سبب إصابتى بشلل فى الساقين أفقدنى القدرة على الحركة، ولكن لم يفقدنى عزيمتى وإرادتى، لأتحدى كل المعوقات ولأكون نموذجًا مشرفًا لمصر على الساحة العالمية».ويمثل عام ٢٠١٣ نقلة كبيرة فى حياة «رحاب»، بعدما وضعها على طريق حصد الميداليات بـ٧ ذهبيات على المستوى المحلى، وصولًا إلى ٣ ميداليات عالمية عامى ٢٠١٧ و٢٠١٩.وأضافت: «الشغف والطموح سر تحقيق أى خطوة ناجحة، إلى جانب الاستمرار والمواظبة على التدريب والتطوير المستمر، فحينها لن يوجد شىء اسمه مستحيل، ولا توجد فى مسيرة أى مجتهد هذه الكلمة».من أحد مراكز الشباب فى منطقة «عبدالقادر» بالإسكندرية، وجد محمد إبراهيم «كيشو»، ٢٢ عامًا، بداية الطريق لاحتراف رياضة المصارعة، لتكون سبيله للمحافل الدولية. وقال «كيشو»: «بدايتى كانت فى أحد مراكز الشباب بجوار مدرستى، ليكلل مجهودى على مدى سنوات بـ١٢ ميدالية ذهبية فى بطولات إفريقية، والمراكز الأولى فى بطولات عالمية ٣ مرات، بميداليات ذهبية وفضية وبرونزية». وأضاف: «النجاح هو الخطوة التى يعرفها الناس، لكن الوصول إليه ليس سهلًا، ويتطلب بذل الجهد والحصول على الدعم والتشجيع، وهنا تختلف النتائج حسب قدرة كل فرد على الاستمرار ومقاومة اليأس»، معربًا عن أمله فى أن يكون سببًا فى فرحة الجمهور المصرى. ووصل «كيشو» لمنصات التتويج فى سن مبكرة، وحصل على ميدالية عام ٢٠١٤، ليتبعها عام ٢٠١٦ بالحصول على المركز الأول فى بطولة العالم تحت سن ١٧ سنة، ثم برونزية بطولة العالم للشباب ٢٠١٦، وأخرى ذهبية فى بطولة العالم عام ٢٠١٨.يشارك البطل المصرى شريف عثمان، ٣٨ عامًا، ابن محافظة المنيا، فى الأوليمبياد للمرة الرابعة، ويحلم بالحصول على ٦ بطولات أوليمبية فى رياضة رفع الأثقال. وقال «عثمان»: «ربنا يكرمنى وأكون سببًا فى فرحة الجماهير المصرية»، مشيرًا إلى أنه يخوض فى هذه الفترة مرحلة مهمة من التدريب والتأهيل، ضمن معسكر مغلق فى المركز الأوليمبى، يتضمن التدريب ٥ أيام أسبوعيًا، بمعدل تمرينين فى اليوم. بطولة الجامعات كانت بداية المسيرة الرياضية لـ«عثمان»، الذى يتطلع للعالمية بـ٢٣ بطولة دولية، ليحصل على عدة ميداليات أولاها فضية عالم عام ٢٠٠٦، ودورة أوليمبية بكين عام ٢٠٠٨، وذهبية بطولة عالم فى ماليزيا عام ٢٠١٠، وأوليمبية لندن عام ٢٠١٢، وذهبيتان فى دبى عام ٢٠١٤، ثم ذهبية أخرى فى بطولة ريو دى جانيرو عام ٢٠١٦، وأخرى فى المكسيك عام ٢٠١٧، وآخرها ذهبية فى كازاخستان عام ٢٠١٩.واختتم «عثمان»: «رفع الأثقال لعبة شعبية محبوبة، وتمثيل مصر فى المحافل العالمية شرف كبير لأى رياضى، وأتمنى أن يكلل مجهودى بالفوز بذهبية طوكيو ٢٠٢١».