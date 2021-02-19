الإمارات: الشيخة لطيفة تحظى بالرعاية في منزلها

قالت سفارة دولة الإمارات في لندن، في بيان اليوم الجمعة، إنّ الشيخة لطيفة التي تقول إنّها "محتجزة كرهينة" على يد والدها حاكم دبي، تحظى بالرعاية المنزلية وحالتها تتحسن.وأعلنت السفارة أنّ عائلتها أكدت أنّ الشيخة لطيفة تتلقى الرعاية المنزلية بدعم من عائلتها وعاملين صحيين وسط تحسن صحتها، معربة عن الأمل في أن تستأنف الحياة العامة في الوقت الملائم.وجاء ذلك ردًا على نشر هيئة بي بي سي فيديو غير مؤرخ تقول فيه إنها "رهينة" في بلدها وتخشى على حياتها.