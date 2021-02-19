رئيس وزراء بريطانيا يدعو لتوزيع لقاحات كورونا عالميًا بسعر التكلفة

استهل رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اجتماع قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى (جي 7) عبر الإنترنت، اليوم الجمعة، بدعوة إلى بذل جهد مشترك لهزيمة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).ونقلت وكالة أنباء "برس أسوسييشن، عن جونسون قوله: "علينا أن نتأكد من أن العالم بأسره يتم تطعيمه، لأن هذه جائحة عالمية ولا فائدة من أن تتقدم دولة على أخرى، علينا أن نتحرك معا".وأضاف جونسون أنه يجب توزيع اللقاحات "بتكلفتها" في جميع أنحاء العالم.