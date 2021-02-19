ميركل: الديمقراطية تعززت بتولي بايدن الرئاسة الأمريكية

رأت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الجمعة، أن التعاون الدولي تعزز بوصول إدارة الرئيس جو بايدن إلى السلطة في الولايات المتحدة، بعد محادثات عقدها قادة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى.وقالت للصحفيين: "من الواضح أن التعددية ستحصل مجددا على فرصة قوية عبر دول مجموعة السبع".وأضافت: "تعززت الديمقراطية خصوصا من خلال تغير الحكومة الأميركية.. أظهرت إدارة بايدن ذلك من خلال أولى قراراتها بشأن العودة إلى اتفاق باريس للمناخ ودعم منظمة الصحة العالمية".