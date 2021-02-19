انضمام الإعلامية دينا شرف لبرنامج «صباح الخير يا مصر»

انضمت الإعلامية دينا شرف لبرنامج" صباح الخير يا مصر" على شاشة التلفزيون المصر.وتقدم دينا شرف البرنامج بجانب استمرارها في تقديم نشرات تطوير التلفزيون المصري، ومن المقرر أن تشهد تقديم أولى حلقات البرنامج غدا.الجدير ذكره أن دينا عملت قارئ النشرات في قطاع الأخبار والبرامج الصباحية في التلفزيون المصري، كما عملت لمدة ٣ سنوات في قناة النهار وقدمت برنامج "بالعبري"، وأيضا حاصلة على ماجستير الإعلام من جامعة القاهرة وماجيستير العلوم السياسية من كلية الدراسات الإفريقية العليا.