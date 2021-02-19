رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قبرص تتهم تركيا بـ«إثقالها» بأعداد طالبي اللجوء

الجمعة 19/فبراير/2021 - 06:44 م
رئيس قبرص
رئيس قبرص
وكالات
طباعة
انتقدت قبرص بشدة تركيا، الجمعة، محملة إياها مسئولية فتح طريق جديد للهجرة "أثقل الجزيرة بشكل غير متناسب" مع تسجيل أعلى نسبة من طالبي اللجوء في الاتحاد الأوروبي مقارنة مع عدد سكانها.

وشهدت جمهورية قبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي منذ العام 2004، زيادة في عدد طالبي اللجوء في الأشهر الماضية.

ويدخل العديد منهم بصورة غير مشروعة من المنطقة العازلة التي تراقبها الأمم المتحدة وتقسم الجزيرة بين جمهورية قبرص (جنوب) و"جمهورية شمال قبرص التركية" التي لا تعترف بها سوى أنقرة.

وتؤكد السلطات القبرصية أنها سجلت أعلى نسبة طلبات لجوء في الاتحاد الأوروبي في السنوات الأربع الماضية بنسبة 4% من سكانها مقابل نحو 1% في باقي الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت وزارتا الخارجية والداخلية في قبرص، في بيان مشترك، أن "الغالبية الساحقة من المهاجرين أتوا من تركيا التي لا تطبق كل الاتفاقات المتعلقة بالهجرة إلى قبرص".

وأضاف البيان: "في الواقع أدى موقع تركيا إلى إنشاء بدلا من منع فتح طريق جديد للهجرة في شرق المتوسط يثقل قبرص بشكل غير متناسب ويمارس ضغوطا كبرى على نظام الهجرة الوطني".

وترغب الحكومة القبرصية في أن يتم إعطاء هذا الملف أولوية خلال المؤتمر عبر الهاتف لوزراء الخارجية والداخلية الأوروبيين في 15 مارس، وخلال "المباحثات المقبلة حول تركيا"، حسب البيان.

وستعرض نيقوسيا في بروكسل "حجم أزمة الهجرة التي تواجهها قبرص" للتأكد من أنها "ستحصل على المساعدة اللازمة لمواجهة هذا الوضع بفاعلية".

وسجلت قبرص 1640 طلب لجوء جديدا في الفصل الثالث من 2020، أي أكبر عدد طلبات مقارنة مع عدد سكانها المليون تقريبا، وفقا لمكتب الإحصاء يوروستات.

وفي ديسمبر، أعلن وزير الداخلية القبرصي نيكوس نوري أنه في 2019 تلقت قبرص 17 ألف طلب لجوء، أي زيادة بأكثر من 500% مقارنة مع العام 2015.

موضوعات متعلقة

آخر أخبار موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية 2021

جالاتا سراي: لا يحق للزمالك بيع مصطفي محمد لناد آخر

رابط استخراج أكواد الامتحانات للصف الثاني الثانوي 2021 وأخر موعد لتسجيل الاستمارة

نماذج امتحانات الصف الثالث الإعدادي الموحدة للترم الأول 2021

الصور

image description

فصل التيار الكهربائي عن 43 منطقة بدمياط

image description

سقوط سيارة فى ترعة بدمياط

image description

وصول 23 معدة كنس وشفط الأتربة من الشوارع والميادين بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يوافق على إنشاء فرع لمكتبة مصر العامة بمنفلوط

image description

لكل واحدة حكاية.. وراء نظافة المترو عاملات يتحدين المطر (صور)

الأكثر قراءة

شديد البرودة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

آخر أخبار موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية 2021

جالاتا سراي: لا يحق للزمالك بيع مصطفي محمد لناد آخر

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة من موقع وزارة التضامن الاجتماعي

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

دراسة: الدول الغنية شهدت انخفاضًا أكبر في معدلات الإصابة بكورونا

موعد امتحانات الصف السادس الابتدائي 2021

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2021

موعد أول يوم رمضان 2021 فلكيًا

أيام زمان

«القصر طلب بيع سيارتها وألا تتشبه بالأميرات».. حكايات السيارات عند نجوم الفن

ليس هناك نص دينى يمنع تجسيد النبى على الشاشة.. أحد آراء الشيخ عبد الحميد بخيت

نجت من حادث طائرة ومن لوحة زيتية كادت تقتلها.. حكايات الحجاب في حياة سامية جمال

«القط الأسود سبب الحادث».. حكايات وأسرار مديحة يسري

مقالات الرأي
ماجد حبته
يسار فرنسا الإسلامى!
د.كريمة الحفناوى
فلسطين.. المصالحة والانتخابات
د.مينا بديع عبدالملك
طوبار.. العازف على أوتار القلوب «2-3»
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «6»
المزيد

الثقافة

النخبة تطرح كتاب «تحولات أنكيدو» للعراقي أحمد خلف

رشا الفوال وجمال فتحي بضيافة نادي أدب المنصورة

غدًا.. جاليري ضي يستضيف معرض «أبواق الملائكة» لـ آلاء نجم

«أبي تحت الشجرة» على مسرح السلام غدًا