قبرص تتهم تركيا بـ«إثقالها» بأعداد طالبي اللجوء

انتقدت قبرص بشدة تركيا، الجمعة، محملة إياها مسئولية فتح طريق جديد للهجرة "أثقل الجزيرة بشكل غير متناسب" مع تسجيل أعلى نسبة من طالبي اللجوء في الاتحاد الأوروبي مقارنة مع عدد سكانها.وشهدت جمهورية قبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي منذ العام 2004، زيادة في عدد طالبي اللجوء في الأشهر الماضية.ويدخل العديد منهم بصورة غير مشروعة من المنطقة العازلة التي تراقبها الأمم المتحدة وتقسم الجزيرة بين جمهورية قبرص (جنوب) و"جمهورية شمال قبرص التركية" التي لا تعترف بها سوى أنقرة.وتؤكد السلطات القبرصية أنها سجلت أعلى نسبة طلبات لجوء في الاتحاد الأوروبي في السنوات الأربع الماضية بنسبة 4% من سكانها مقابل نحو 1% في باقي الاتحاد الأوروبي.وأعلنت وزارتا الخارجية والداخلية في قبرص، في بيان مشترك، أن "الغالبية الساحقة من المهاجرين أتوا من تركيا التي لا تطبق كل الاتفاقات المتعلقة بالهجرة إلى قبرص".وأضاف البيان: "في الواقع أدى موقع تركيا إلى إنشاء بدلا من منع فتح طريق جديد للهجرة في شرق المتوسط يثقل قبرص بشكل غير متناسب ويمارس ضغوطا كبرى على نظام الهجرة الوطني".وترغب الحكومة القبرصية في أن يتم إعطاء هذا الملف أولوية خلال المؤتمر عبر الهاتف لوزراء الخارجية والداخلية الأوروبيين في 15 مارس، وخلال "المباحثات المقبلة حول تركيا"، حسب البيان.وستعرض نيقوسيا في بروكسل "حجم أزمة الهجرة التي تواجهها قبرص" للتأكد من أنها "ستحصل على المساعدة اللازمة لمواجهة هذا الوضع بفاعلية".وسجلت قبرص 1640 طلب لجوء جديدا في الفصل الثالث من 2020، أي أكبر عدد طلبات مقارنة مع عدد سكانها المليون تقريبا، وفقا لمكتب الإحصاء يوروستات.وفي ديسمبر، أعلن وزير الداخلية القبرصي نيكوس نوري أنه في 2019 تلقت قبرص 17 ألف طلب لجوء، أي زيادة بأكثر من 500% مقارنة مع العام 2015.