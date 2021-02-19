منسقة أوروبية تدعو إلى الاستثمار في قطاع التعليم

دعت منسقة الشؤون التعليمية بالاتحاد الأوروبي ماريا جابريل إلى مزيد من الاستثمار في قطاع التعليم.وقالت جابريل اليوم، بعد مؤتمر عقد عبر تقنية الفيديو لوزراء التعليم الأوروبيين إن هذا يساعد أيضا في التخفيف من تداعيات جائحة كورونا.شكلت مفوضية الاتحاد الأوروبي مجموعة من الخبراء الذين يمكنهم دعم حكومات دول الاتحاد الأوروبي في إنفاق أموال الاتحاد بشكل مستدام في هذا القطاع.وقال وزير التعليم البرتغالي والرئيس الحالي لمجلس التعليم في الاتحاد الأوروبي، تياجو برانداو رودريجيز، إن تبادل المعلومات حول آثار جائحة كورونا على المؤسسات التعليمية شهدأيضا تكثيفا في الفترة الأخيرة.