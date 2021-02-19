صلاح عبدالله: أجسد دور والد أحمد رزق خلال «في يوم وليلة»

أكد الفنان صلاح عبدالله أن السيناريو سبب موافقته على المشاركة في بطولة مسلسل "في يوم وليلة"، خاصة أنه يعتبر دراما مليئة بالتشويق والغموض، مما يجعل المشاهد متحمسا لمشاهدته دون أن يمل بل يريد حلقات أكثر.وأشار صلاح عبدالله، لـ"الدستور"، إلى أن المخرجة شيرين عادل مخرجة عبقرية تركز في كل التفاصيل لتخرج أفضل ما لدى الممثل أمام الكاميرا، لذلك أستمتع بالتعاون معها.وقال صلاح عبدالله إنه يجسد دور موظف ضمن الأحداث، وهو والد الفنان أحمد رزق، مشيرًا إلى أنه يسعى دائمًا خلال أحداث المسلسل إلى إعطاء أولاده كل ما يملك، وتتوالى الأحداث لتكشف نتائج ما فعله مع أبنائه، متمنيا أن ينال المسلسل إعجاب جمهوره الذي يحرص دائمًا على معرفه آرائه في كل عمل فني يشارك فيه.وأشار صلاح إلى أنه فخور بالتعاون مع شركة "سينرجي" التي وصفها بشركة إنتاج ضخمة، حيث توفر دائمًا لصناع أعمالها الدرامية كل ما يحتاجونه من معدات تصوير وراحة فنانين وصناع وإمكانيات تجعل العمل في أبهى صوره، بالإضافة إلى حرصها على عدم تفشي فيروس "كورونا" بتوفير كافة الإجراءات الاحترازية من طبيب وعربة إسعاف وغيره لشعورنا بالأمان، مما يجعلنا جميعًا نفتخر بكونها الشركة التي تتولى إنتاج الأعمال الفنية المصرية.