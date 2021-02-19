بريطانيا: 533 وفاة و12 ألف إصابة بكورونا

أعلنت الحكومة البريطانية الجمعة، تسجيل 533 حالة وفاة و12 ألفا و27 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد على مستوى المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقا للبيانات الواردة على موقع الحكومة البريطانية، فقد ارتفع بذلك إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في بريطانيا منذ بداية تفشي الوباء إلى 119 ألفا و920 حالة، بحسب بيانات وزارة الصحة، و129 ألفا و498 حالة بحسب مكتب الإحصاءات الوطنية، فيما بلغ إجمالي الإصابات المسجلة على مدى نفس الفترة 4 ملايين و95 ألفا و269 حالة.

بموازاة ذلك، أعلنت الحكومة البريطانية أن إجمالي عدد من تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" بلغ أكثر من 16 مليونا و875 ألف شخص، بينما تلقى أكثر من 589 ألف شخص الجرعة الثانية والأخيرة منه.