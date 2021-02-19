كورونا في العالم: الإصابات تصل لـ110.4 مليون والوفيات 2.44 مليون
الجمعة 19/فبراير/2021 - 06:55 م
وكالاتطباعة
وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم إلى 110 ملايين و416 ألفا و763 حالة، حتى الساعة 54:13 حسب التوقيت العالمي الموحد (يو.تي.سي) الجمعة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
وبلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا مليونين و443 ألفا و847 حالة.
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات.
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات.