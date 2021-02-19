كورونا في العالم: الإصابات تصل لـ110.4 مليون والوفيات 2.44 مليون

وبلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا مليونين و443 ألفا و847 حالة.



وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات.



وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم إلى 110 ملايين و416 ألفا و763 حالة، حتى الساعة 54:13 حسب التوقيت العالمي الموحد (يو.تي.سي) الجمعة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.