«بايدن»: مهتمون بالشراكة مع أوروبا.. ولن نسمح لداعش بتهديد الشرق الأوسط
الجمعة 19/فبراير/2021 - 06:46 م
منار احمدطباعة
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم، تعزيز الشراكة بين الولايات المتحدة وأوروبا.
وأضاف «بايدن» في مؤتمر صحفي يعقده الآن، بأ لن يسمح لتنظيم داعش الإرهابي بتهديد الشرق الأوسط وأوروبا مرة آأخرى، موضحا أن مهمة القوات الأمريكية في العراق حيوية وأن الولايات المتحدة ملتزمة بشراكتها مع حلف الناتو.
وأضاف «بايدن» في مؤتمر صحفي يعقده الآن، بأ لن يسمح لتنظيم داعش الإرهابي بتهديد الشرق الأوسط وأوروبا مرة آأخرى، موضحا أن مهمة القوات الأمريكية في العراق حيوية وأن الولايات المتحدة ملتزمة بشراكتها مع حلف الناتو.