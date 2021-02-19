بايدن: الديمقراطية تتعرض لهجمات

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة في خطاب مهم بشأن سياسته الخارجية أن الديمقراطية تواجه تهديدات في أماكن عدة بينها الولايات المتحدة وأوروبا، مشيرا إلى أن المعركة مع الاستبداد باتت في "مرحلة حاسمة".وجاء في كلمة من المرتقب أن يدلي بها بايدن أمام "مؤتمر ميونيخ للأمن" نشر البيت الأبيض مقتطفات منها "في أماكن عدة، منها أوروبا والولايات المتحدة، يتعرّض التقدّم الديمقراطي لهجمات".وأضاف "سيدرس المؤرخون هذه اللحظة وسيكتبون عنها. إنها مرحلة حاسمة. وأؤمن بكل جوارحي بأن على الديمقراطية أن تسود".