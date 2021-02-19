10 صور ترصد كواليس رحلة الأهلي من مطار القاهرة إلى تنزانيا

غادرت بعثة النادي الأهلي، منذ قليل، مطار القاهرة الدولي متوجهة إلى تنزانيا؛ للمشاركة في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، الذي يواجه فيها سيمبا التنزاني الثلاثاء المقبل.ورصدت "الدستور" تحركات بعثة الأهلي حتي الصعود إلى الطائرة الخاصة التي سيرتها الشركة الوطنية مصرللطيران رقم MS3910 بأحدث طائراتها من طراز الإيرباص A320Neo.وأقلعت الرحلة في تمام الساعة ٥.٣٠ مساء اليوم من مبنى الركاب رقم ٣ بمطار القاهرة لتصل إلى مطار دار السلام في تنزانيا في الساعة ١٢ مساء، علي أن تكون رحلة العودة من تنزانيا يوم ٢٣ فبراير.