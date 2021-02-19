محافظ بورسعيد يلتقي أسر شهداء غرق اللانش البحري

التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، مع أهالي شهداء واقعة غرق لانش أحد التوكيلات الملاحية الذي انقلب بغاطس البحر المتوسط أمام سواحل بورسعيد وعلى متنه 5 أشخاص، وذلك أثناء تواجدهم أمام ميناء الصيد لمتابعة آخر مستجدات عمليات البحث.وأكد المحافظ أنه جرى التواصل مع كافة الجهات المعنية بالأمر لتكثيف والدفع بأعداد إضافية من المعدات البحرية والقاطرات للبحث عن جثامين الشهداء، لافتا إلى أن كافة الجهات المختصة تتابع عمليات البحث عن الضحايا حتى يتم العثور على شهداء الحادث الذي أصاب المحافظة وأهلها بالكامل بالحزن الشديد.