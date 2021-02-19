عروض رياضية احتفالا بنهائي دوري مراكز الشباب بمطروح (فيديو)

قدمت الفرق الرياضية التابعة لمديرية الشباب والرياضة بمطروح، عروض الجمباز والكاراتيه احتفالا بنهائي دوري مراكز الشباب، بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ونواب البرلمان وعدد من أهالي المحافظة والمشجعين.وقام فريق الكاراتيه بتقديم عرض بمشاركة أطفال ذوي القدرات الخاصة، كما قام فريق الجمباز بتقديم العروض على أنغام الأغاني الوطنية ورفع علم مصر.كما قام فريق الكشافة بالترحيب بمحافظ مطروح الذي حرص على مشاركة أبناء المحافظة احتفالهم بالنسخة الثامنة لدوري مراكز الشباب.