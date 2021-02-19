إيطاليا: 353 وفاة و15 ألف إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، الجمعة، تسجيل 353 حالة وفاة و15 ألفًا و479 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد على مستوى إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقًا لما نقلت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية عن بيانات وزارة الصحة، فقد ارتفع بذلك إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في إيطاليا منذ بداية تفشي الوباء إلى 95 ألفًا و240 حالة، فيما بلغ إجمالي الإصابات المسجلة على مدى نفس الفترة مليونين و780 ألفًا و891 حالة.