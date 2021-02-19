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الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجزائر تسجل 182 إصابة بكورونا و4 وفيات

الجمعة 19/فبراير/2021 - 06:55 م
كورونا في الجزائر
كورونا في الجزائر
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أعلن الدكتور جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر اليوم تسجيل 182 حالة إصابة بفيروس كورونا و4 حالات وفاة في يوم واحد.
وقال فورار في مؤتمره الصحفي اليومي إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 111 ألفا و600 حالة إصابة، بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 2954 حالة وفاة.
وأضاف فورار أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 77 ألفا و797 حالة، بعد شفاء 157 حالة خلال يوم واحد، موضحا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 18 مصابا في العناية المركزة.
وكانت أعلى حصيلة للإصابات بالكورونا في الجزائر قد بلغت 1133 حالة إصابة في يوم واحد، وتم تسجيلها في 24 نوفمبر الماضي.
يذكرأن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.
وتفرض السلطات الجزائرية حظرا للتجوال بسبب الكورونا من 10 مساء إلى 5 صباحا في 19 ولاية من بينها الجزائر العاصمة.

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