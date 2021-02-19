بوتين: ندعم جهود سلطات فنزويلا الرامية لتعزيز سيادتها

أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، عن دعم روسيا لإجراءات سلطات فنزويلا الرامية إلى تعزيز سيادة البلاد.

وذكر الكرملين، في بيان، أوردته قناة روسية، بأن بوتين ومادورو أجريا اليوم الجمعة محادثات هاتفية حيث تطرقا بطريقة بناءة وودية إلى القضايا الملحة لتطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وفنزويلا.

وأضاف البيان أن الرئيسين ركزا اهتماما خاصا على التعاون في مجال مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا، أعرب مادورو في هذا السياق عن شكره على بدء توريدات لقاح "سبوتنيك V" الروسي إلى فنزويلا في فبراير الحالي.

وأطلع مادورو بوتين على الأوضاع الحالية في الجمهورية، بما في ذلك في سياق الضغوط التي تتم ممارستها على فنزويلا من الخارج، وأكد الطرفان خلال مناقشة الأجندة الثنائية التصميم المشترك على تعزيز العلاقات متبادلة المنفعة في مختلف المجالات.