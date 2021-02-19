867 إصابة و16 وفاة بكورونا في الأردن

سجلت وزارة الصحة الأردنية، الجمعة، 867 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و16 حالة وفاة.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة ارتفع إلى 357 ألفا و611 حالة، فيما بلغت الحالات النشطة إلى 20 ألفا و191 حالة.. مضفية أن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 4 آلاف و528 حالة، وبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 130 حالة، فيما غادرت 52 حالة، كما بلغت الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 863 حالة.