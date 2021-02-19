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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

غدا.. تنظيم الليلة الرقمية 41 للقادرية البودشيشية ومؤسسة الملتقى

الجمعة 19/فبراير/2021 - 06:14 م
جريدة الدستور
كتب : عمرو رشدى
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تستعد الطريقة القادرية البودشيشية الأسبوع المقبل لتنظيم فعاليات ليالي الوصال "ذكر وفكر في زمن كورونا"، حيث أعلنت مؤسسة الملتقى التي يرأسها الدكتور منير القادري، ومشيخة الطريقة القادرية البودشيشية عن تنظيم الليلة الرقمية الواحدة والأربعين، مساء غدا السبت 20 فبراير الجاري، بشراكة مع مؤسسة الجمال، وسيتم بث أطوارها عبر المنصات الرقمية لمؤسسة الملتقى.

ووفق الجهة المنظمة، من المرتقب أن تعرف هذه الليلة الرقمية مشاركة مجموعة من السادة العلماء والباحثين والمثقفين، بمداخلات علمية ذات مواضيع متنوعة، وعرض أشرطة توعوية وتثقيفية، مع شهادات حية لمريدي الطريقة من جنسيات مختلفة، كما ينتظر مشاركة مجموعة من المنشدين والمادحين المتألقين من داخل المغرب وخارجه، إلى جانب فقرات أخرى متنوعة.

وتجدر الإشارة إلى أن البث الحي سينطلق ابتداء من الساعة 21.00.

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