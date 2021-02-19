افتتاح 14 مسجدًا بمديرية أوقاف الفيوم

افتتحت مديرية أوقاف الفيوم، اليوم الجمعة، 14 مسجدًا ضمن خطة الإحلال والتجديد.والمساجد هي:مسجد"الرحمن – أبو جليل قرية الحجر" إدارة الغرق، ومسجد"محمد حسن – ع. السايح"إدارة الغرق قبلي، ومسجد"الرحمة – الحصري – حلفا" إدارة إطسا، ومسجد:النزلاوي – إدارة إطسا، ومسجد: الرحمة – أبوصير – إدارة إطسا، ومسجد: السعدة البحري – إدارة إطسا، ومسجد: المدينة المنورة – روما – الغرق القبلي، ومسجد: النور عباس – كحك بحري – إدارة الشواشنة، ومسجد: محمد يوسف – كحك بحري – إدارة الشواشنة، ومسجد: مسرة– ع. مسرة – إدارة الشواشنة، ومسجد: الصعايدة البحري – الصعايدة - إدارة الشواشنة، ومسجد: أبوبكر الصديق – الصعايدة – إدارة الشواشنة، ومسجد: ع. ميزار – إدارة الشواشنة، ومسجد: العتيق بقرية نقاليفة – إدارة سنورس ثاني.وأعلنت المديرية أن الافتتاحات تمت مع مراعاة كافة الإجراءات الوقائية والضوابط الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتزام كامل من رواد المساجد بكافة أنحاء الجمهورية، يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله (عز وجل) معنى ومبنى، وقد بلغ إجمالي عدد الافتتاحات من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه (912) مسجدًا.