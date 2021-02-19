حسين عبدالرحيم يكتب: يا رفيقي نحن من نور إلى نور.. سوف تحيا كثيرا

وداعا فتحي عبد الله الشاعر الكبير..توفى الشاعر فتحي عبد الله، بعد معاناة طويلة مع المرض، وهو واحد من أهم شعراء قصيدة النثر، ينتمى إلى جيل الثمانينيات تخرج في كلية دار العلوم عام 1984، ثم سافر إلى العراق لمدة سنتين ليعود بعدها موظفا بهيئة الكتاب ثم مديرا لتحرير سلسلة (كتابات جديدة)، كما عمل بمجلة (القاهرة) إبان رئاسة غالى شكري لتحريرها، قبل إغلاقها إثر وفاته، حتى حصل على منحة تفرغ خلال العام 2004.له كتابات نقدية بالعديد من الصحف والمجلات المصرية والعربية، ومن أهم أعماله: راعى المياه - هيئة الكتاب 1993، سعادة متأخرة - هيئة الكتاب 1998، موسيقيون لأدوار صغيرة - هيئة قصور الثقاف 2002، "أثر البكاء" - هيئة قصور الثقافة 2004.فتحي عبد الله الذى مثل قرص الشمس في سطوعها والتي ظلت بازغة تنصت لحكي الحيارى وتختزل، وتختزن حتى يفيض الأسى من عذوبة الروح ومن قبله الحب على كل من شاركه جلسات الشعر والمعرفة والتثقيف بحب جارف ملؤه الإنسانية والسماع الذي يعقبهما التعاطف ليتوقف ويفكر، كيف سيكون ابن عبد الله مساعدا أو ملاذا أو دافعًا بفرحه غامرة ترفع من روح أي كاتب مبتدئ، فتحي عبد الله الذي وافته المنية بالأمس قبل أن يكمل العقد السادس ليرقد هناك في الظل الهادئ، ما بين الشفق والغسق وهو المثقف الكبير الحالم، المتمرد بعفوية وعناد صوب كل مزيف.عرفته في العام 1989 كشاعر نزق ومجدد، وكان اللقاء الأول به كمدير لتحرير سلسلة "كتابات جديدة" مع الروائي الكبير إبراهيم عبد المجيد الذي كان رئيسا لتحرير السلسلة التي كانت تنشر الابداعات الجديدة المبشرة في القصة والرواية والشعر بالهيئة العامة المصرية للكتاب يومها قابلني بضحكة وبساطة واعدا إياي بأن روايتي الأولى "عربة تجرها خيول " مختلفة وسوف تنشر قريبا، وصدق ونشرت الرواية في العام 2000.بدأت الرحلة في التقرب إليه كمثقف كبير موسوعي، بسيط ينهل من كل المدارس الفكرية والفلسفية والتاريخية في مسارات الفن والأدب والشعر والرواية والقصة، ومن قبل كل هذه المسارات، قاعدة فتية من ثقافة موسيقية موسوعية وأذن مرهفة تصيخ السمع وتنصت لكل مدهش وفريد ومتفرد كان كل ملاذه هو "النرجيلة" ليتوقف ما بين لحظة وأخرى متطلعا إليك ليطمئن على سريان خطابه لروحك، والأهم سريان روحك في جسده وملكات حواسه، وتطول الساعات وهو المتحدث بلا ثمة تسلط ولا إنقاص من عقلك وخطابك وما تحمله من جديدا فيما يصبوا اليه كل مفكر حقيقي يتكئ على إرث عظيم ومتناغم من التوحد والتجلي بكافة قيم الجمال والحب والتثقف، لا التثاقف ولا التعالي.فتحي عبد الله الذي اختار الوحدة والهامش والفرادانية ورغم كل هذه البساطة والتواضع إلا أن كل ما كان يصدر عنه في اية قضية تمس الشعر او اية فرع من فروع الآداب أو الفنون، كانت تصل بقوة وبشكل سحري لكل مدعي وجاهل او متعالي راقدا في خوائه.فتحي عبد الله لم يكن شاعرا فقط يكتب القصيدة الباطنية بثقافته الرفيعة الجديرة بالقراءة والإنصات، ولكنه حالة من الوجد والتوحد والقداسة والصفاء والهارمونيكا في الإنساني قبل الشعري، هو الرجل الطيب الراقد على مكنونة الفريد من درر المعرفة والعلوم والذي يحتفظ بالكثير من الأسرار تجاه كل كاتب ومفكر سواء مصريا أو عربيا، حتى زعماء العرب كانت لكلا منهم خارطته، وبورتريه خطه بضميره قبل عقله أو قلمه.ذهب للعراق وعاشر ورافق رفقاء النضال هناك من تيارات الرفض للديكتاتورية والتسلط والحاكمية فصار ضد التهميش والاستبداد ليصك مصطلحه الأثير "لا أمل إلا في الفن والآداب والرفقة الطيبة والرحمة والتباسط فيما بين بني البشر يا صديقي".أقول اليوم ما كتبه الشاعر الراحل مرسي جميل عزيز "يا رفيقي نحن من نور إلى نور مضينا". ومع الصبح مات الشاعر العصامي الكبير الذي ذهب بجسده وبقيت أشعاره قبل روحه وجماله الإنساني، ها نحن نمضي وسوف نحيا بكل بساطة وحزن وتأمل نضحك مع الأقدار، نتدفأ بالضياء مع استدعاء عطر الأحباب الباق، نطارد الوحشة والبدد والعدم باجترار سيرة الأحبة البسطاء الشجعان، بالونس لكل من تلاقى مع روحه وعقله مارا عبر قلبه وحدسه وحواسه الفائقة والتي تغذيها فرادة في تكوين صوفي للرجل الدرويش الفائق الالتقاط لكل كبيرة وصغيرة أو شاردة واردة، سلاما عليك وبك وإليك أيها الشيخ الجليل الفقير إلى الله، الغني بالوعي وعزة النفس وحب كل عاشرك او جالسك، سيبقى الشاعر فتحي عبد الله بيننا كمثال ونموذج للتحدي والتمرد ومجابهة الباطل بالسخرية والنفس الفائرة والروح المتوثبة.