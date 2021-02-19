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الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«مكارم الأخلاق وأثرها في بناء الحضارات».. موضوع خطبة الجمعة المقبلة

الجمعة 19/فبراير/2021 - 06:11 م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
أميرة العناني
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حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة المقبلة 26 فبراير 2021 لتكون تحت عنوان "مكارم الأخلاق وأثرها في بناء الحضارات".

وشددت الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين "الأولى والثانية" مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن المقاصد العليا للأديان والقواسم المشتركة هي في مكارم الأخلاق، يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ"، فحيثما وجدت الأخلاق وجد صحيح الدين وتطبيقه العملي، وكان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول: "إنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ الْأُولَى إذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْت" وسئلت السيدة عائشة (رضي الله عنها) عن أخلاق النبي (صلى الله عليه وسلم) فقالت: "كان خُلُقُه القُرآنَ"، وقالت: "كان قرآنًا يمشي على الأرض"، أي أن حياته (صلى الله عليه وسلم) كانت تطبيقا عمليًّا لأخلاق وقيم القرآن الكريم السامية، فمن خرج عن الأخلاق والقيم لم يخرج على منهج الإسلام فحسب بل خرج على سائر الشرائع السماوية والتعاليم الإلهية والأخلاق الفاضلة، وانسلخ من القيم الإنسانية، كما أن الأمم التي لا تقوم على الأخلاق تحمل عوامل سقوطها في أصل بنائها.

ودعت وزارة الأوقاف الله العلي القدير أن يُعجِّل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته.

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