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الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

محمود عبدالمغنى: «السرب» حولنا إلى جنود حقيقيين

الجمعة 19/فبراير/2021 - 06:25 م
محمود عبد المغني
محمود عبد المغني
حسين الجندي
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أعرب الفنان محمود عبد المغني، عن فخره بالمشاركة وكونه جزءا من فيلم "السرب"؛ والذي تم الكشف عن البرومو الخاص به منذ أيام قليلة.

وقال "عبدالمغني" في تصريحات لـ"الدستور": "العمل مبني على أحداث حقيقية؛ والواقعة الحقيقية التي حدثت استفزت الجميع واستفزتني أنا شخصيًا كبني آدم وإنسان مصري؛ بعيدا عن كوني ممثلا".

وأضاف: "أثناء العمل تحولنا إلى جنود حقيقيين مع المخرج العبقري أحمد نادر جلال؛ والذي بذل مجهودا كبيرا جدا؛ بينما كان هناك دور كبير لشركة سينرجي التي دعمتنا بكل شيء وأيضا القوات الجوية دعمتنا بشكل كبير في أن يخرج العمل بهذا الشكل".

واختتم: "كل زملائي المشاركين في الفيلم كنا خائفين خاصة أننا بنعمل حاجة مهمة جدا وتؤرخ للأجيال المقبلة؛ والحمدلله على ردود الفعل الخاصة بالبرومو والإعلان الذي شعر الناس من خلاله أننا أمام عمل مهم جدا يؤرخ فترة مهمة في حياتنا وكلنا ننتظر عرض الفيلم في السينما".

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