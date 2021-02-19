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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تراجع متوسط العمر المتوقع سنة واحدة بأمريكا في النصف الأول من 2020

الجمعة 19/فبراير/2021 - 06:02 م
جريدة الدستور
وكالات
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تراجع متوسط العمر المتوقع في الولايات المتحدة سنة واحدة في النصف الأول من العام 2020 مع بداية التبعات المأسوية لجائحة كوفيد-19، وفق أرقام أولية نشرتها السلطات الصحية الأميركية.

ودفعت الأقليات الفاتورة الأعلى في هذا الإطار، إذ فقد السود حوالى ثلاث سنوات من العمر المتوقع فيما قارب التراجع العامين لدى المتحدرين من أصول أميركية لاتينية، على ما ذكرت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي).

وجاء في تقرير أصدرته الهيئة الأميركية "في النصف الأول من 2020، كان متوسط العمر المتوقع عند الولادة لدى جميع السكان الأميركيين 77،8 سنة، بانخفاض عام واحد" مقارنة مع 2019.

وهذا المستوى الأدنى منذ 2006 على صعيد مجمل السكان، وفق السلطات الصحية الأميركية.

وتراجع متوسط العمر المتوقع لدى السود 2،7 سنة خلال الأشهر الستة الأولى في 2020 (من 74،7 سنة إلى 72).

كذلك فقد السكان المتحدرون من أصول أميركية لاتينية 1،9 سنة من متوسط العمر المتوقع (81،8 سنة إلى 79،9)، و0،8 سنة لدى البيض (78،8 إلى 78 سنة)

وقد كان أفراد الأقليات في الولايات المتحدة أكثر تضررا جراء تفشي كوفيد-19، خصوصا لكونهم يشغلون بدرجة أكبر من سائر الفئات الأخرى وظائف يواجه أصحابها خطرا أكبر للإصابة بينها سائقو الحافلات أو القطارات أو العمل في المتاجر الكبرى.

ويواجه الأميركيون السود والمتحدرون من أصول أميركية لاتينية خطرا أعلى بـ2،8 مرة للوفاة جراء كوفيد-19 مقارنة مع الأشخاص البيض، وفق الهيئات الصحية.

ولا تزال الولايات المتحدة أكثر بلدان العالم تضررا بالجائحة لناحية عدد الوفيات الإجمالي، مع أكثر من 490 ألف وفاة.

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