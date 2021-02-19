موديلات فساتين زفاف 2021 في أسبوع الموضة بنيويورك (صور)

بدأت فعاليات ثالث يوم من أسبوع الموضة في مدينة نيويورك، وقدم مصممو الأزياء خلال عروضهم المختلفة فساتين الزفاف بمختلف التصميمات لعام 2021 متربعة على عرش الموضة بتصميمات مزجت بين الفخامة وروح الابتكار واتسمت تصميمات هذا الموسم بالقصات والتطريزات والنقوشات الناعمة.- فساتين زفاف دانتيل ضيقة:قدمت بعض الماركات فساتين زفاف دانتيل ضيقة تبرز انحناءات الجسم بتصميم ضيق وناعم في نفس الوقت، مزين بالورود والفراشات ليضيف لمسة رومانسية لإطلالة العروس، وبأكمام طويلة شفافة.وقدم فستان زفاف دانتيل بقصة ذيل السمكة وبقبة V مع أكمام طويلة شفافة وفستان زفاف دانتيل أنثوي بقصة ضيقة تتسع من أسفل.- فساتين زفاف دانتيل منفوشة:وبوحي من فساتين أميرات القصص الخيالية، صمم فستان زفاف منفوش من الدانتيل مطرز بلمسات براقة وبقبة على شكل قلب وفستان زفاف دانتيل بصيحة الكاب الواسع.