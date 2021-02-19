لقاءات تعليمية لأبناء إيبارشية شمال فرنسا

نظمت إيبارشية باريس وشمال فرنسا لقاء لفتيان وفتيات المرحلة الإعدادية عبر تطبيق "زووم"، خلال فترة إجازة نصف العام.اللقاءات جاءت بمشاركة أسقف الإيبارشية نيافة الأنبا مارك، وعدد من الآباء الكهنة، تحت عنوان "كيفية الاستفادة من الوقت".كما عقد لقاء مماثل لشبان وشابات المرحلة الثانوية، على مدى ثلاثة أيام لكل مرحلة شارك في اللقاءين حوالي ٢٥٠ من أبناء الإيبارشية.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءًا من 24 فبراير.وبدأت كنائس القاهرة والإسكندرية، استئناف عودة القداسات الإلهية بها وفقًا لقرار قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بعودة فتح الكنائس بعد إغلاق دام لأكثر من شهرين؛ بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد.