شديد البرودة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت
الجمعة 19/فبراير/2021 - 06:01 م
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدًا، طقس معتدل نهارا على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد مائل للبرودة على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، وبارد على جنوب سيناء.
وقالت هيئة الأرصاد في بيان اليوم، إنه من المتوقع أن تكون حركة الرياح معتدلة على كافة الأنحاء، وحالة البحر المتوسط ستكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر ستكون مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى 3 أمتار.
وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدًا، على محافظات ومدن مصر
العظمى الصغرى
القاهرة 19 09
الإسكندرية 17 10
وادى النطرون 17 09
طنطا 17 09
شبين الكوم 18 09
دمنهور 17 10
بلطيم 17 10
مطروح 17 11
السلوم 17 08
سيوة 18 07
بورسعيد 18 10
دمياط 17 10
الزقازيق 18 09
المنصورة 17 09
الإسماعيلية 18 08
السويس 18 10
العريش 17 08
رفح 16 08
رأس سدر 19 11
نخل 16 03
نويبع 19 13
طابا 18 11
كاترين 11 01-
الطور 20 09
شرم الشيخ 22 14
الغردقة 20 12
مرسى علم 20 13
الفيوم 20 08
بنى سويف 20 07
المنيا 20 07
أسيوط 20 06
سوهاج 21 08
قنا 22 08
الأقصر 23 09
أسوان 23 10
إدفو 23 11
أبوسمبل 23 11
الوادى الجديد 21 07
شلاتين 26 15
أبو رماد 25 14
حلايب 23 17
رأس حدربة 22 16
وقالت هيئة الأرصاد في بيان اليوم، إنه من المتوقع أن تكون حركة الرياح معتدلة على كافة الأنحاء، وحالة البحر المتوسط ستكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر ستكون مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى 3 أمتار.
وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدًا، على محافظات ومدن مصر
العظمى الصغرى
القاهرة 19 09
الإسكندرية 17 10
وادى النطرون 17 09
طنطا 17 09
شبين الكوم 18 09
دمنهور 17 10
بلطيم 17 10
مطروح 17 11
السلوم 17 08
سيوة 18 07
بورسعيد 18 10
دمياط 17 10
الزقازيق 18 09
المنصورة 17 09
الإسماعيلية 18 08
السويس 18 10
العريش 17 08
رفح 16 08
رأس سدر 19 11
نخل 16 03
نويبع 19 13
طابا 18 11
كاترين 11 01-
الطور 20 09
شرم الشيخ 22 14
الغردقة 20 12
مرسى علم 20 13
الفيوم 20 08
بنى سويف 20 07
المنيا 20 07
أسيوط 20 06
سوهاج 21 08
قنا 22 08
الأقصر 23 09
أسوان 23 10
إدفو 23 11
أبوسمبل 23 11
الوادى الجديد 21 07
شلاتين 26 15
أبو رماد 25 14
حلايب 23 17
رأس حدربة 22 16