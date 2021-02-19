شديد البرودة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدًا، طقس معتدل نهارا على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد مائل للبرودة على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، وبارد على جنوب سيناء.وقالت هيئة الأرصاد في بيان اليوم، إنه من المتوقع أن تكون حركة الرياح معتدلة على كافة الأنحاء، وحالة البحر المتوسط ستكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر ستكون مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى 3 أمتار.وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدًا، على محافظات ومدن مصرالعظمى الصغرىالقاهرة 19 09الإسكندرية 17 10وادى النطرون 17 09طنطا 17 09شبين الكوم 18 09دمنهور 17 10بلطيم 17 10مطروح 17 11السلوم 17 08سيوة 18 07بورسعيد 18 10دمياط 17 10الزقازيق 18 09المنصورة 17 09الإسماعيلية 18 08السويس 18 10العريش 17 08رفح 16 08رأس سدر 19 11نخل 16 03نويبع 19 13طابا 18 11كاترين 11 01-الطور 20 09شرم الشيخ 22 14الغردقة 20 12مرسى علم 20 13الفيوم 20 08بنى سويف 20 07المنيا 20 07أسيوط 20 06سوهاج 21 08قنا 22 08الأقصر 23 09أسوان 23 10إدفو 23 11أبوسمبل 23 11الوادى الجديد 21 07شلاتين 26 15أبو رماد 25 14حلايب 23 17رأس حدربة 22 16