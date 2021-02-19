قصر باكنجهام: الأمير هاري وزوجته لن يعودا فردين عاملين بالعائلة الملكية

أعلن قصر باكنجهام الملكي البريطاني أن الأمير هاري دوق مقاطعة ساسكس وزوجته الدوقة ميجان قررا ألا يعودا فردين عاملين في الأسرة الملكية.

وأعرب القصر الملكي - في بيان نقلته صحيفة "ذا جارديان" اليوم الجمعة - عن الشعور بالحزن إزاء قرار هاري وميجان، وأنهما لا يزالان من أفراد العائلة المحبوبين، لافتًا إلى تأكيد ملكة البلاد، إليزابيث الثانية، أنه من غير الممكن مواصلتهما المسؤوليات والمهام التي يقوم بها أعضاء العائلة الملكية.

وقال الزوجان، في بيان، إنه "كما يتضح من عملهما على مدار العام الماضي، يظل دوق ودوقة مقاطعة ساسكس ملتزمين بواجبهما وخدمتهما في المملكة المتحدة وحول العالم، مقدمين دعمهما المتواصل للمنظمات التي مثلوها، مهما كان الدور الرسمي"، مؤكدين: "نستطيع جميعًا عيش حياة من أجل العمل، فالعمل أمر شامل للجميع".

وستعود بذلك المناصب العسكرية الفخرية والرعاية الملكية المُسنَدة إلى الزوجين - على سبيل المثال انتماء هاري إلى مشاه البحرية الملكية - إلى ملكة المملكة المتحدة، وسيتم توزيعها مجددًا بين الأفراد العاملين للأسرة الملكية.

وكان هاري وميجان - اللذان كشفا مؤخرًا عن انتظارهما قدوم مولودهما الثاني - قد قررا التنحي العام الماضي كفردين عاملين بالأسرة الملكية وتم الاتفاق على مراجعة تبلغ مدتها 12 شهرًا بشأن دورهما المستقبلي.