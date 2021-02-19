شيرين عادل: «في يوم وليلة» يتضمن أحداثًا مثيرة ومشوقة

قالت المخرجة شيرين عادل إن كواليس مسلسل "في يوم وليلة" اتسمت بخفة الظل بعكس أحداثه التي تدور في إطار الغموض والإثارة.وأشارت شيرين، في تصريح لـ"الدستور"، إلى أنها استمتعت بالتعاون مع كل النجوم الذين شاركوا في العمل، لاتسامهم بروح التعاون وحبهم لعملهم، وأكدت أنها تتنبأ بأن المسلسل سيكون صرخة قوية في موسم الدراما الحالي.وعن الفنانة سوسن بدر، قالت شيرين عادل إنها كانت بمثابة أم لكل الفنانين المشاركين في المسلسل ولم تبخل بأي معلومة تفيد غيرها وهذا ليس جديدا على الفنانة سوسن بدر فدائمًا تحب أن تساعد الآخرين بكل حب ودون مقابل وهذا هو من سمات النجوم الكبار مثلها، أما الفنان أحمد رزق فوصفته بالممثل المتميز، وأكدت أن هناك كيميا وتفاهم بينهما يجعل هناك سهولة في التصوير وخروج العمل بشكل كامل ومميز.وأشارت إلى أنه لم يتواجد أي صعوبات في تصوير المسلسل، وتم التصوير في العديد من الديكورات ما بين مدينة الإنتاج الإعلامي ومدينة السادس من أكتوبر وأحد المستشفيات، مؤكدة أن كل أبطال العمل سيقدمون قوالب وأدوارا مختلفة تمامًا عما قدموه من قبل.