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الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ مطروح: صرف 30 ألف جنيه لمركز شاب النجيلة و20 ألفا للأبيض

الجمعة 19/فبراير/2021 - 06:10 م
جريدة الدستور
ياسمين شعيب
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صدق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، على صرف مبلغ 30 ألف جنيه لمركز شباب النجيلة لحصوله على المركز الأول في نهائي دوري مراكز الشباب، بالإضافة إلى 20 ألف جنية لمركز شباب الأبيض.

جاء ذلك عقب الانتهاء من نهائي دوري مراكز الشباب في نسخته الثامنة بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ونواب البرلمان وعدد من أهالي المحافظة والمشجعين.


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