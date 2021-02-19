رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الأول 2021

الجمعة 19/فبراير/2021 - 06:42 م
امتحانات
امتحانات
هبه محمد
طباعة
تستمر عمليات البحث على جوجل من قبل طلاب الثانوي العام وأولياء الأمور، عن جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الأول 2021، عقب إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدء امتحانات الصف الأول الثانوي لهذا العام، بعد أن أغلقت المدارس أبوابها بسبب الأزمة الراهنة التي يمر بها البلاد والعالم بسبب فيروس كورونا القاتل، فبدأت وزارة التربية والتعليم أن تتبع الإجراءات اللازمة الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونظرًا لعمليات البحث الحالية على محركات الانترنت من قبل طلاب الثانوي العام وأولياء الأمور، يعرض " الدستور " لكم في تقريره كافة التفاصيل والمعلومات التي تخص جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الأول 2021، وذلك وفقًا لبيان رسمي من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحت إشراف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الأول 2021


حيث كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحت إشراف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، عن جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الأول 2021، لطلاب الصف الأول الثانوي والثاني الثانوي، والمقرر أن يبدأ في الفترة التالية من 27 فبراير 2021 حتى يوم 11 مارس 2021 من الشهر المقبل، حيث قررت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات طلاب الصف الأول الثانوي والثاني الثانوي ستكون إلكترونية بالمدرسة للفئات التي تقرر تسليمها لجهاز التابلت وورقي لباقي الفئات بلجان المراقبة، وذلك مع الإلتزام الإجراءات اللازمة الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

موعد أداء امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الأول 2021


وأعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، عن تعديل مواعيد الخريطة الزمنية للعام الدراسي 20202021 واستكمال العام الدراسي وبدء اختبارات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 27 فبراير 2021، بهدف منح الطلاب الفرصة الكافية لمراجعة المناهج والمذاكرة قبل أداء امتحانتهم ومراجعة منها الترم الدراسي الأول واستئناف الدراسة 10 مارس 2021 المقبل.

موعد امتحانات الصف السادس الابتدائي 2021


الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«الري»: أمطار على السواحل الشمالية والقاهرة اليوم وحتى الأحد

نماذج امتحانات الصف الثالث الإعدادي الموحدة للترم الأول 2021

حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 19-2-2021

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة من موقع وزارة التضامن الاجتماعي

الصور

image description

فصل التيار الكهربائي عن 43 منطقة بدمياط

image description

سقوط سيارة فى ترعة بدمياط

image description

وصول 23 معدة كنس وشفط الأتربة من الشوارع والميادين بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يوافق على إنشاء فرع لمكتبة مصر العامة بمنفلوط

image description

لكل واحدة حكاية.. وراء نظافة المترو عاملات يتحدين المطر (صور)

الأكثر قراءة

شديد البرودة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

آخر أخبار موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية 2021

جالاتا سراي: لا يحق للزمالك بيع مصطفي محمد لناد آخر

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة من موقع وزارة التضامن الاجتماعي

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

دراسة: الدول الغنية شهدت انخفاضًا أكبر في معدلات الإصابة بكورونا

موعد امتحانات الصف السادس الابتدائي 2021

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2021

موعد أول يوم رمضان 2021 فلكيًا

أيام زمان

«القصر طلب بيع سيارتها وألا تتشبه بالأميرات».. حكايات السيارات عند نجوم الفن

ليس هناك نص دينى يمنع تجسيد النبى على الشاشة.. أحد آراء الشيخ عبد الحميد بخيت

نجت من حادث طائرة ومن لوحة زيتية كادت تقتلها.. حكايات الحجاب في حياة سامية جمال

«القط الأسود سبب الحادث».. حكايات وأسرار مديحة يسري

مقالات الرأي
ماجد حبته
يسار فرنسا الإسلامى!
د.كريمة الحفناوى
فلسطين.. المصالحة والانتخابات
د.مينا بديع عبدالملك
طوبار.. العازف على أوتار القلوب «2-3»
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «6»
المزيد

الثقافة

النخبة تطرح كتاب «تحولات أنكيدو» للعراقي أحمد خلف

رشا الفوال وجمال فتحي بضيافة نادي أدب المنصورة

غدًا.. جاليري ضي يستضيف معرض «أبواق الملائكة» لـ آلاء نجم

«أبي تحت الشجرة» على مسرح السلام غدًا