جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الأول 2021

موعد أداء امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الأول 2021









تستمر عمليات البحث على جوجل من قبل طلاب الثانوي العام وأولياء الأمور، عن، عقب إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدء امتحانات الصف الأول الثانوي لهذا العام، بعد أن أغلقت المدارس أبوابها بسبب الأزمة الراهنة التي يمر بها البلاد والعالم بسبب فيروس كورونا القاتل، فبدأت وزارة التربية والتعليم أن تتبع الإجراءات اللازمة الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.ونظرًا لعمليات البحث الحالية على محركات الانترنت من قبل طلاب الثانوي العام وأولياء الأمور، يعرض " الدستور " لكم في تقريره كافة التفاصيل والمعلومات التي تخص جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الأول 2021، وذلك وفقًا لبيان رسمي من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحت إشراف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي.حيث كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحت إشراف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، عن جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الأول 2021، لطلاب الصف الأول الثانوي والثاني الثانوي، والمقرر أن يبدأ في الفترة التالية من 27 فبراير 2021 حتى يوم 11 مارس 2021 من الشهر المقبل، حيث قررت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات طلاب الصف الأول الثانوي والثاني الثانوي ستكون إلكترونية بالمدرسة للفئات التي تقرر تسليمها لجهاز التابلت وورقي لباقي الفئات بلجان المراقبة، وذلك مع الإلتزام الإجراءات اللازمة الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وأعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، عن تعديل مواعيد الخريطة الزمنية للعام الدراسي 20202021 واستكمال العام الدراسي وبدء اختبارات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 27 فبراير 2021، بهدف منح الطلاب الفرصة الكافية لمراجعة المناهج والمذاكرة قبل أداء امتحانتهم ومراجعة منها الترم الدراسي الأول واستئناف الدراسة 10 مارس 2021 المقبل.